Бутина объяснила попытку США найти «российский след»

Правозащитница Мария Бутина , которая отбыла тюремное заключение в США , высказалась о причинах погромов в Соединенных Штатах и объяснила, почему их пытаются объяснить «российским вмешательством».

«Попытки найти в этих процессах русский след — странные для США. Казалось бы, когда внутри страны такой серьезный кризис, надо обратить внимание на решение внутренних проблем», — приводит ее слова ФАН.

Бутина сейчас работает над книгой о своем заключении и пересматривает свои записи о пребывании в заключении. Она вспомнила, как общалась там с темнокожими американками.

«Я обратила внимание на то, что в изоляторе Вашингтона большинство людей, с которыми мне пришлось столкнуться, были представителями любых других рас, кроме белой. Из примерно ста человек было только двое белых американцев. Я еще тогда задумалась, почему так происходит. Можно было бы сказать, что эти люди совершают больше преступлений. Но у нас нет оснований полагать, что какая-то раса генетически неполноценна, поэтому сваливать всю вину на темнокожее население США было бы как минимум странно», — сказала она.

Бутина рассказала, что для темнокожих в США вероятность попасть в тюрьму в пять раз выше, чем для белых, и в 2018 году темнокожие составляли 33% от всех заключенных, хотя составляют всего 13% взрослого населения США.

«Мне удалось поговорить с заключенными в тюрьмах, и я поняла, что они находятся в замкнутом круге. Вот Трамп недавно предложил «арестовывать, отслеживать людей, сажать их в тюрьму на 10 лет». Но чего он этим добьется? США — и так страна, где каждый год растет количество заключенных. Посадит он их на 10 лет, но потом на выходе получит еще более плачевную ситуацию», — заявила она.

Одной из главных предпосылок погромов она назвала бедность. По ее словам, люди живут в гетто, у них нет доступа к нормальному образованию, к системе здравоохранения.

«Часто темнокожие рождаются в тюрьмах и там же потом заканчивают свои жизни. Но это игнорируется, и вина за протесты перекладывается на Россию», — считает Бутина.

Она напомнила о формуле, распространенной в тюрьмах США: «три горячих приема пищи и койка». Бутина выразила мнение, что многие темнокожие добровольно идут на мелкие правонарушения, чтобы пережить зиму в тюрьме.

«Классика жанра — беременная темнокожая девушка в женской тюрьме, которая оказалась там в очередной раз, просто чтобы у нее была временная крыша над головой и еда. Кинуть таким людям подачку в виде пособия — не выход. Представьте разницу между слоями населения, когда белые люди, имеющие образование и работу, расплачиваются в магазине наличными, а рядом темнокожая женщина предъявляет социальную карточку и получает набор продуктов?», — заявила она.

По словам Бутиной, афроамериканки в тюрьме относились к ней сначала настороженно, но затем встали на ее защиту и делились едой и одеждой. По ее словам, чернокожие в США не доверяют государству, и в какой-то момент решили, что им врут и про то, что она — враг.

Желание американцев найти обязательный «русский след» в нынешних погромах Бутина объяснила попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем, от конфликта между белокожим американским истеблишментом и бедным темнокожим населением.

«Возможно, эту вспышку недовольства удастся погасить. Но этот кризис вернется, если не решить проблему нормальной оплаты труда, равного доступа к образованию, равного отношения… На этом может потерять свой стул не один чиновник, а возможно, потребуется корневой пересмотр структуры власти в США», — считает Бутина.

Напомним, в октябре Бутина вернулась в Россию после 18 месяцев в тюрьме США.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В ряде американских городов ввели комендантский час. Протесты превратились в погромы. Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

При этом в США заявили о причастности России к беспорядкам. В Кремле назвали подобные заявления неправильной и ошибочной инсинуацией.