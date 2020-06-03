Америка: сверхдержава доживает последние дни

Сделать Америку great again уже невозможно. Но все окончательно рухнет, когда США уже не смогут принуждать весь остальной мир силой оружия кормить свой плебс. По мнению автора публикации в издании Главред (Украина) , беспорядки в США лишь подчеркнули то, что было известно после распада СССР, — Америка как империя стала умирать.
Мой пост о предстоящем распаде США вызвал определенный интерес и многие мне задали вопрос: «Когда и в какой момент США стали умирать, как империя? Другими словами, как долго уже идет процесс умирания Америки?» Вопрос справедливый, действительно, интересный и… самый простой для ответа.
Любая империя начинает умирать в том момент, когда она достигла своего максимального могущества. Это довольно очевидно: когда у социальной системы нет противника, она теряет стимулы к своему развития и разлагается. Такой же эффект можно наблюдать и в бизнесе.
США стали умирать сразу же после распада коммунистической системы. То есть с конца 1991 г. СССР был последним противником США и с его коллапсом у Америки уже не осталось врагов и ей стал принадлежать весь мир. Чтобы понять, что далее происходило с Америкой, лучше воспользоваться аналогией с Римом после его победы над Карфагеном во Второй пунической войне.
Напомним, что после победы над своим могучим соперником Рим постепенно овладел всеми территориями на Востоке и стал полновластным хозяином Средиземноморья. Он стал располагать почти неограниченными ресурсами. Деньги, рабы и товары неограниченным потоком прибывали в Рим. В рамках такой глобализированной экономики, которая обеспечивалась военно-политическом господством Рима, итальянские ремесленники и крестьяне стали практически бесполезными и неконкурентоспособными в самом Риме. Постепенно они все разорились и превратились в экономически невостребованный плебс. Средний класс стал исчезать, и общество постепенно поляризовалось: с одной стороны — купающаяся в роскоши, погрязшая в коррупции плутократия, а с другой стороны — люмпены. По этой причине Древний Рим из некогда блестящей республики закономерно выродился в империю и политическую диктатуру. А чтобы плебс не взбунтовался, его пришлось кормить «хлебом и зрелищами». Подобная система не могла быть устойчивой, и вскоре Римская империя погрязла в интригах и, в конце концов, распалась. Вывод: причина смерти Рима заключалась в его тотальном доминировании над остальным миром.
Нечто похожее сейчас происходит и с Америкой. После распада коммунистической системы США стали мировым гегемоном, у которого вообще не было врагов, они контролировали весь Земной шар. Деньги рекой текли, Америка просто купалась в богатстве и стала жить не по средствам. Работать уже не было смысла, все производство стало выноситься в бедные страны Юго-Восточной Азии, Америка потребляла, (и сейчас потребляет!) почти в два раза больше, чем сама производит. На Штаты стал работать весь бедный мир, и всех принуждали переводить заработанные деньги в американские активы.
В этих условиях в США стал формироваться такой же экономически невостребованный плебс, который надо кормить и развлекать. Кормят его хлебными карточкам — в стране ими пользуются более 50 миллионов человек, а также другими различными многочисленными программами социальной помощи. А развлекают плебс периодическими победоносными воздушными атаками против малых и слабых стран мира, которые называют «осью зла». Про моральное разложение, которое неизбежно начинается в обществе, которое достигло мирового господства, я уже писал. Полностью морально разложился Древний Рим. Сейчас морально деградируют США.
После распада советского блока США, как и Древний Рим после победы на Карфагеном, не удержались на демократических началах и превратились в империю. Америка уже давно не демократия, а, строго по Аристотелю, она выродилась в классическую олигархию. В Древнем Риме к власти императоров приводил плебс. Дональда Трампа также к власти привел американский плебс, а погрязшая в коррупции олигархия во главе с Обамой, Байденом и четой Клинтонов стали немедленно фабриковать дела против «народного президента». Очень забавно за всем этим наблюдать!
Американская империя уже клонится к своему закату, пик ее могущества уже миновал 30 лет назад. Контролировать весь мир она уже не в состоянии, однако из последних сил старается заставить мир кормить ее в обмен на ее напечатанные фантики.
Стараясь запугать мир и поддержать свой статус-кво сверхдержавы планетарного масштаба, Америка скатилась до уровня «театрального милитаризма», суть которого заключается в том, чтобы постоянно избивать малые страны, не способные дать Америке отпор. При этом, несмотря на огромные социальные и долговые проблемы, Америка постоянно наращивает свои ВС, разрабатывает новые виды оружия, провоцирует локальные конфликты и стремится их поддерживать как можно длительное время, чтобы придумать себе цели планетарного миротворца и демонстрировать свое могущество. Но это уже не более чем защитная реакция.
США сыграли великую позитивную роль в период с 1945 по 1991 годы. Но сейчас они превратились в огромную проблему и для самих себя, и для всего мира. США потеряли свою цель и занимаются небезопасным самовыживанием. Подобно тому, как новая звезда ярко вспыхивает перед тем, как окончательно погаснуть, США ввяжутся в несколько войн (например, КНДР, Иран, Сирия, Китай и т.п.), продемонстрируют свое «могущество», после чего начнется их стремительный закат.
Сделать Америку great again уже невозможно. Различие в уровне благосостояния между плутократией и плебсом в США просто запредельное, и эта разница потенциалов уже постоянно вспыхивает, как она вспыхнула сейчас в Миннеаполисе. Но все окончательно рухнет, когда США уже не смогут принуждать весь остальной мир силой оружия кормить свой плебс.
И чтобы, что называется «закрыть тему», напомню такой малоизвестный факт, что окончательно Римскую империю добили две эпидемии чумы: так называемая Киприанова чума середины III в. н. э. и затем Юстинианова чума VI в. н. э. Кому интересна эта тема, может прочесть совсем свежую книгу американского историка Kyle Harper «The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire».
Вполне возможно, что, когда историки будут изучать заключительный период упадка США, они придут к выводу, что именно эпидемия коронавируса стала тем окончательным ударом, который Америка уже не смогла перенести. И похоже, что события развиваются именно в этом направлении: во втором квартале в США ожидают падение ВВП в размере 38-42%! Такого не было даже во времена Великой депресии.
А Китай, между тем, уже вышел на 100%-ную загрузку своей экономики, а США — лишь 60%. Все преходяще в этом мире и все повторяется по законам цикла. Американский цикл заканчивается. Китайский только начинается.