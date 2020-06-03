Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал Байдена слабым из-за критики разгона демонстрантов 

News.ru и ещё 1 49 минут назад
Трамп назвал Байдена слабым за защиту демонстрантов
Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал слова его вероятного оппонента на будущих выборах главы государства Джо Байдена, который раскритиковал разгон демонстрантов. По словам политика, Байден политически слаб.
Американский лидер отметил, что его соперник занимается политикой уже 40 лет. При этом он ничего не сделал за это время.
Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародёров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок! — написал Трамп в Twitter.
Как писал NEWS.ru, Байден заявил, что американцы страдают от боли. Её причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, за которой последовали массовые протестные акции. Политик, претендующий на пост главы Соединённых Штатов, заявил, что нельзя дать боли уничтожить американцев. Он посетил место протеста в городе Уилмингтон в штате Делавэр и сфотографировался с собравшимися.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
News.ru: последние новости
Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России Губернатор Орегона отказалась направить нацгвардию на разгон протестующих Губернатор Орегона отказалась направить нацгвардию на разгон протестующих Дипломаты США усомнились в безопасности Эмиратов Дипломаты США усомнились в безопасности Эмиратов
Комментарии
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
01:17
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
Политика США
Захарова указала на «международное лицемерие» США
01:00
Захарова указала на «международное лицемерие» США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение