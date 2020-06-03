Трамп назвал Байдена слабым за защиту демонстрантов

Американский лидер отметил, что его соперник занимается политикой уже 40 лет. При этом он ничего не сделал за это время.

Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародёров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок! — написал Трамп в Twitter.

Как писал NEWS.ru, Байден заявил, что американцы страдают от боли. Её причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, за которой последовали массовые протестные акции. Политик, претендующий на пост главы Соединённых Штатов, заявил, что нельзя дать боли уничтожить американцев. Он посетил место протеста в городе Уилмингтон в штате Делавэр и сфотографировался с собравшимися.