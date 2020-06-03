В США полицейские встали на колени

США полицейские преклонили колени перед протестующими под крики и бурные аплодисменты. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале RT.

На записи видно, как толпа демонстрантов окружает сотрудников правоохранительных органов , стоящих на коленях посреди улицы.

Многие пользователи социальных сетей выразили сомнения в том, что полицейские преклонили колени в знак солидарности. Они уверены, что сотрудники органов в этот момент просто надевали защитные маски.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Он заявил, что губернатор штата привел город к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.