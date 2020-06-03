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В США полицейские встали на колени под овации толпы 

Lenta.ru и ещё 4 54 минуты назад
В США полицейские преклонили колени перед протестующими под крики и бурные аплодисменты. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале RT.
На записи видно, как толпа демонстрантов окружает сотрудников правоохранительных органов, стоящих на коленях посреди улицы.
Многие пользователи социальных сетей выразили сомнения в том, что полицейские преклонили колени в знак солидарности. Они уверены, что сотрудники органов в этот момент просто надевали защитные маски.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Он заявил, что губернатор штата привел город к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.
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Комментарии
США , Видео , В мире , Массовые беспорядки , Человек года , Дональд Трамп , МВД
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