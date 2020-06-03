Начальник полиции города Хьюстон ( США ) Арт Акеведо в интервью CNN посоветовал президенту страны Дональду Трампу «закрыть рот», если он не может сказать ничего дельного о ситуации с погромами, сообщает Regnum. По словам правоохранителя, американский лидер путает « Голливуд с реальной жизнью».

Резкое заявление Акеведо прозвучало в ответ на реплику Трампа о «слабости» губернаторов американских штатов в решение вопроса с беспорядками. Как сообщал «Рамблер», президент ранее отметил, что готов развернуть силы Национальной гвардии, для того, чтобы прекратить погромы в любом городе, если местные власти откажутся что-либо предпринимать для защиты жизни, здоровья и имущества населения.

«Пожалуйста, если не можете сказать ничего конструктивного, закройте рот», — обратился к Трампу Акеведо.

Шеф полиции Хьюстона отметил, что президент путает «слабость с добротой», а «реальную жизнь с Голливудом». Правоохранитель также подчеркнул, что не желает подвергать опасности жизни людей, которым едва исполнилось 20 лет. Он посоветовал Трампу начать вести себя как настоящий глава государства, а не как «новичок». При этом Акеведо выразил уверенность, что победит ненависть может только любовь.

Беспорядки в американских городах возникли на фоне акций протеста против полицейского беспредела в отношении афроамериканского населения. Поводом для митингов стало убийство полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса.