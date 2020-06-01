США объявили награду за куратора криптовалюты Венесуэлы в 5 млн долларов 

Майкла Помпео. Госдепартамент США объявил награду в 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать куратора венесуэльской национальной криптовалюты петро Хоселита Рамиреса Камачо, говорится заявлении госсекретаря США

«Сегодня Госдепартамент объявил о награде за информацию, которая приведет к задержанию и/или привлечению к ответственности гражданина Венесуэлы Хоселита де ла Тринидад Рамиреса Камачо за участие в транснациональной организованной преступности», — передает ТАСС заявление Помпео.