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США объявили награду за куратора криптовалюты Венесуэлы в 5 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Госдепартамент США объявил награду в 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать куратора венесуэльской национальной криптовалюты петро Хоселита Рамиреса Камачо, говорится заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
«Сегодня Госдепартамент объявил о награде за информацию, которая приведет к задержанию и/или привлечению к ответственности гражданина Венесуэлы Хоселита де ла Тринидад Рамиреса Камачо за участие в транснациональной организованной преступности», — передает ТАСС заявление Помпео.
В январе президент Венесуэлы Николас Мадуро обязал государственную нефтегазовую компанию PDVSA продавать нефть за криптовалюту петро. В августе 2018 года в Венесуэле начали ходить две валюты — боливар и криптовалюта петро. Стоимость петро приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.
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США , Латинская Америка , Майкл Помпео , Николас Мадуро , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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