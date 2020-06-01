Еще одна страна оставила Россию «за пределами» G7

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Премьер Канады считает, что Россию не следует приглашать на будущий саммит G7 

ТАСС 1 час назад
Россию не следует приглашать на предстоящий в США саммит Группы семи (G7), поскольку она была ранее исключена из "семерки". Такое мнение высказал в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время беседы с журналистами.
"Россия <…> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как относится Канада к заявлению президента США Дональда Трампа о намерении пригласить Россию на саммит "семерки".
"Мы регулярно обмениваемся мнениями [в рамках саммита Группы двадцати], в том числе и со странами, с которыми у нас не очень хорошие отношения, но G7 всегда был площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями, и я надеюсь его видеть таким и дальше", — добавил канадский премьер.
Премьер-министр также сообщил, что канадская сторона продолжает обсуждать с США детали предстоящего саммита. Ранее Трюдо заявил, что считает проведение саммита лидеров Группы семи в очном формате наиболее продуктивным, но готов его посетить только после того, как соответствующие рекомендации будут получены от медицинских специалистов.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. До этого американский президент заявлял, что встреча, скорее всего, состоится в Белом доме, но может пройти и в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.
Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран — участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как заявил в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как это было прежде.
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США , Видео , В мире , Джастин Трюдо , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Канада
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