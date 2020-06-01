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Еще одна страна оставила Россию «за пределами» G7 

Вероника Полынина и ещё 1 6 минут назад
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против приглашения России на саммит «большой семерки», передает ТАСС.
«Россия <…> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — заявил канадский премьер, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа о приглашении России на саммит G7.
Трюдо отметил, что обмен мнениями со странами, не входящими в G7, происходит в рамках «большой двадцатки».
«G7 всегда был площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями, и я надеюсь его видеть таким и дальше», — добавил он.
Джастин Трюдо также заявил, что считает проведение саммита G7 наиболее продуктивным, но готов посетить его только после того, как получит соответствующие рекомендации от медиков.
Как сообщал «Рамблер», саммит G7 планировалось провести в США в июне. 31 мая президент США Дональд Трамп объявил, что переносит саммит минимум до сентября и планирует пригласить на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.
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США , Видео , В мире , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Канада
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