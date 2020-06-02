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Politico (США): члены G7 отвергают предложение Трампа вернуть Россию в состав клуба 

ИноСМИ и ещё 1 45 минут назад
Россию втягивают в новый скандал с G7
Фото: Reuters
Попытка американского президента Дональда Трампа вновь пригласить Россию в состав Группы семи не удалась, так как его коллеги по клубу в понедельник отвергли это предложение.
Американский президент, который организует очередной саммит лидеров крупных промышленных стран, заявил в субботу, что состав G7 надо расширить, включив Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Сегодня членами этого объединения являются Япония, Германия, Соединенное Королевство, США, Франция, Италия и Канада.
«У меня такое ощущение, что G7 не представляет должным образом то, что происходит в мире», — сказал Трамп.
Страны G7 договорились приостановить членство России в этой группе, которая включала в свой состав восемь стран, в 2014 году, когда Москва аннексировала Крымский полуостров, отняв его у Украины. Чтобы вновь вступить в G7, нужна единогласная поддержка всех членов этого объединения.
В понедельник Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Согласно информации из Белого дома, «два руководителя обсудили вопрос о созыве G7» и другие темы.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон периодически становится союзником Трампа, однако в понедельник его пресс-секретарь сообщил журналистам, что он наложит вето на решение о возвращении России.
Британия изменит свою точку зрения лишь в том случае, если Россия «прекратит агрессивные и дестабилизирующие действия, создающие угрозу безопасности британских граждан и коллективной безопасности наших союзников», — заявил пресс-секретарь.
Джонсон «вряд ли позволит кому-то помыкать собой в этом вопросе», заявил изданию «Политико» один высокопоставленный британский дипломат. Британия ужесточила свое отношение к Москве, обвинив ее в 2018 году в отравлении бывшего российского двойного агента, который получил в городе Солсбери дозу нервно-паралитического отравляющего вещества.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также заявил в понедельник репортерам, что Россию не следует возвращать в состав клуба. «Она остается за пределами G7 и будет там оставаться, потому что не соблюдает и демонстративно попирает международные правила и нормы», — сказал Трюдо.
Трамп уже третий раз призывает вернуть Путина в состав этого форума. Перед саммитом G7 в 2018 году, который проводил Трюдо в Канаде, Трамп предложил восстановить членство России в этой группе. В 2019 году он повторил свой призыв, и тогда только Италия поддержала идею направить приглашение Путину.
Призыв Трампа расширить состав G7 последовал за британским предложением сформировать альянс демократий D10, чтобы координировать политику в условиях озабоченностей в отношении Китая. Прежде всего, беспокойство у Запада вызывает роль компании «Хуавэй» в создании сетей 5G, а также действия Пекина во время эпидемии коронавируса.
В воскресенье представитель австралийского правительства заявил, что «Австралия будет рада получить официальное приглашение» от G7. «Укрепление международного сотрудничества среди стран-единомышленниц особенно ценно в период беспрецедентных глобальных вызовов», — сказал этот представитель.
Индия не отреагировала на предложение включить ее в состав G7, однако руководитель этой страны присутствовал на саммите G8 в 2005 году по просьбе британского премьера Тони Блэра.
Европейские официальные лица в беседе с репортерами «Политико» выразили обеспокоенность в связи с тем, что при Трампе практически не проводится традиционная предварительная подготовка к ежегодным саммитам G7. Нет подробного обсуждения повестки и интенсивных переговоров о составлении официального коммюнике. Такие переговоры могут оказаться очень трудными, поскольку точка зрения Трампа на многие вопросы отличается от мнения остальных, особенно что касается торговли и климатических изменений.
Свой материал для статьи предоставили Чарли Купер (Charlie Cooper) и Энди Блэтчфорд (Andy Blatchford).
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США , В мире , Саммит , Борис Джонсон , Тони Блэр , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Владимир Путин , Австралия , Германия , Италия , Канада , Южная Корея , Москва , Великобритания , Франция , Япония
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