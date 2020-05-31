Трамп обвинил антифашистов в организации беспорядков 

Власти Соединенных Штатов внесут движение американских антифашистов «Антифа» в список террористических организаций. Об этом президент Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, сообщает ТАСС.

Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США, в частности в Миннеаполисе. «Антифа» он назвал при этом «радикальными левыми анархистами».

«Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с «Антифа» были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь, и не было бы никаких проблем!» — написал он.

«Антифа» в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.