Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп обвинил антифашистов в организации беспорядков 

BFM.RU и ещё 11 31 мая 2020
Трамп обвинил антифашистов в организации беспорядков
Фото: News.ru
Власти Соединенных Штатов внесут движение американских антифашистов «Антифа» в список террористических организаций. Об этом президент Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, сообщает ТАСС.
Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США, в частности в Миннеаполисе. «Антифа» он назвал при этом «радикальными левыми анархистами».
«Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с «Антифа» были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь, и не было бы никаких проблем!» — написал он.
«Антифа» в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
BFM.RU: последние новости
Трамп обвинил CNN в распространении вымышленных новостей о России Трамп обвинил CNN в распространении вымышленных новостей о России В Миннесоте впервые в истории мобилизуют всю нацгвардию В Миннесоте впервые в истории мобилизуют всю нацгвардию Bloomberg: правительство США продает недвижимость в Гонконге Bloomberg: правительство США продает недвижимость в Гонконге
США , Массовые беспорядки , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизбежный коллапс: CША могут остаться без нефти
Неизбежный коллапс: CША могут остаться без нефти
Тодоренко пожертвовала здоровьем ребёнка ради съёмок
Тодоренко пожертвовала здоровьем ребёнка ради съёмок
В России за сутки ликвидировано 57 лесных пожаров
В России за сутки ликвидировано 57 лесных пожаров
Как СМС-мошенники воруют деньги у россиян
Как СМС-мошенники воруют деньги у россиян
Число жертв коронавируса во Франции выросло на 66
Число жертв коронавируса во Франции выросло на 66
Видео
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение