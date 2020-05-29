Ситуация сложная: посол РФ в США о будущем договора СНВ-3 

США Анатолий Антонов. Будущее договора СНВ-3 остается под большим вопросом. Ситуация довольно сложная. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал посол РФ

В феврале 2021 года истекает срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был заключен в 2010 году президентами Бараком Обамой Дмитрием Медведевым сроком на 10 лет с возможностью продления при согласии обеих сторон на пять лет.

Сторонами договора СНВ-3 являются США и Россия, однако нынешний американский президент Дональд Трамп продолжает настаивать на включении в новое соглашение Китая , который не только не проявляет к этому никакого интереса, но и неоднократно высказывался против своего возможного участия. Москва также неоднократно призывала Вашингтон продлить договор на двусторонней основе, отметив маловероятность участия Пекина.

Будущее договора СНВ-3 остается под большим вопросом. Ситуация довольно сложная. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Ситуация сложная, очень непростая, грустная. Тем более, что мне посчастливилось со своими коллегами из Министерства обороны, Министерства иностранных дел работать над созданием этого договора. Это незабываемые дни. И когда две делегации уходили с переговоров, и американцы, и русские, и военные, и дипломаты, — у всех было сожаление. У некоторых даже были слезы, потому что мы очень сдружились, сработались. Мы были готовы работать дальше, но когда мы предложили американцам работать в области экономической стабильности на основе наработок договора СНВ, Вашингтон отказался», — вспомнил Антонов.

Позиция России по договору СНВ-3 ясна. Москва выступила за его продление безо всяких условий. Об этом говорил и президент России Владимир Путин

«На основе этой позиции мы работаем. При этом, напомню, что у нас к американцам есть некоторые вопросы относительно того, как они выполняют свою часть международных обязательств в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях», — отметил посол.

По словам Антонова, в последнее время он встречался со многими политическими деятелями в Вашингтоне, представителями Госдепа и Белого дома, а также политологами. И многие из них интересовались, почему Россия настаивает на продлении договора. На самом же деле, подчеркивает посол РФ в США, СНВ-3 отвечает национальным интересам обоих государств, и является балансом этих интересов между двумя странами.

«Договор СНВ — это баланс интересов между двумя великими странами, который не подсекает ни обороноспособность РФ, ни США. Это прекрасный фундамент для того, чтобы строить нормальные, предсказуемые, прагматичные двухсторонние отношения. Более того, если не будет договора по СНВ, то образуется вакуум. В течение 50 лет мы создавали атмосферу культуры переговорной работы между США, Советским Союзом и Россией. У нас наработан огромный массив проверочных мероприятий. У нас есть огромный уровень доверия в это области. И в одночасье все это будет разрушено», — выразил сожаление Антонов.

Посол РФ в США прокомментировал и требования Вашингтона по присоединению к СНВ-3 Китая.

«Я задал вопрос одному из заместителей госсекретаря США: "Вы что, приглашая Китай в договор, предлагаете, чтобы Китай подтянулся до уровня России и США, или готовы предложить нам в 5-6 раз сократить уровень носителей и боеголовок?" К сожалению, ответа пока нет. Кроме одного, что нужно втягивать Китай в переговоры. Но министр иностранных дел Китая однозначно заявил, что на сегодняшний день Пекин не заинтересован в участи в такого рода переговорах», — рассказал Антонов.

«Если одной стране что-то не нравится, то другая страна должна почему-то выполнять прихоти этой самой страны? У нас немножко другие отношения. С нами нельзя говорить свысока. Мы — великая держава, мы постоянный член Совбеза, равно как США, мы несем ответственность за международный мир и международную безопасность», — также добавил он.

В то же время Антонов отметил, что за 10 лет, которые прошли с момента заключения договора СНВ-3, многое изменилось. В России были созданы новые стратегические вооружения, часть из которых в РФ даже готовы были рассмотреть и включить в сферу охвата ДСНВ. Однако американцам оказалось этого мало.

«Им нужно, чтобы в сферу охвата договора были включены и стратегические наступательные вооружения, и так называемые не стратегические ядерные вооружения. Это просто невозможно. Если расширять сферу охвата договора, то это будет другой договор. А наша задача — без внесения кардинальных изменений в этот договор, продлить его, чтобы было больше времени подумать о том, как мы будем строить отношения, сложившиеся за 50 лет между советским союзом и Россией и США», — разъяснил посол.

Он также обратил внимание на то, что Москва не отказывается от разговора с Вашингтоном по каким-либо стратегическим проблемам по тем вопросам, которые поднимает американская сторона. Но и у России есть много вопросов к США.

«Сегодня нельзя строить отношения между РФ и США только через подсчет боеголовок и ракет. А как быть с противоракетной обороной? А как быть с тезисом о том, что у США есть прямая взаимосвязь между стратегическими наступательными вооружениями и стратегическими оборонительными вооружениями? Кстати говоря, эта взаимосвязь зафиксирована в договоре СНВ. А как быть со стратегическими наступательными вооружениями не ядерного оснащения. Кроме того, это и вопросы размещения оружия в космосе, дисбаланс вооружений. Речь идет о том, что есть проблемы, которые не охвачены договоренностями между США и Россией. Но мы согласны, мы готовы к взаимодействию. Мы не получаем адекватного ответа со стороны США для того, чтобы продолжить договор», — пояснил Антонов.

Резюмируя сказанное, посол РФ в США еще раз подчеркнул, что позиция Москвы остается однозначной: она выступает за продление договора СНВ-3 без каких-либо условий. Но в то же время, как указал Антонов, и без этого договора Россия «сможет прожить».