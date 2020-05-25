Соединенные Штаты опередят другие государства в разработке вакцины от коронавируса и поделятся разработкой со всеми странами мира, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью каналу CBS.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину президент обещал, что если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром", — сказал О'Брайен.

Он также заявил, что не исключает сценария, когда спецслужбы КНР попытаются украсть разработку у США — такие сообщения уже появлялись в Белом доме.

По его словам, у Китая "большая история кражи американских секретов и интеллектуальной собственности", а также подделки технологий.