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О'Брайен: США разработают вакцину от коронавируса первыми в мире 

Газета.Ru и ещё 2 25 минут назад
«Мы первыми разработаем вакцину»
Фото: Reuters
Соединенные Штаты опередят другие государства в разработке вакцины от коронавируса и поделятся разработкой со всеми странами мира, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью каналу CBS.
"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину президент обещал, что если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром", — сказал О'Брайен.
Он также заявил, что не исключает сценария, когда спецслужбы КНР попытаются украсть разработку у США — такие сообщения уже появлялись в Белом доме.
По его словам, у Китая "большая история кражи американских секретов и интеллектуальной собственности", а также подделки технологий.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии 2
США , В мире , Безопасность , Роберт О'брайен , ВОЗ , CBS
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