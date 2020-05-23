В НАТО выставили условия РФ по ДОН. У России готов ответ

Россия должна отменить «ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией», заявили в организации стран-членов Североатлантического альянса (НАТО). При соблюдении этого условия США вернутся к выполнению договора. В России заявили, что подобное поведение Североатлантического альянса «вызывает лишь сожаление».
Глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «избирательном исполнении» соглашения. «На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО, мы призывали Россию вернуться к полному соблюдению договора», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что если Москва «будет придерживаться» договора, то Вашингтон может пересмотреть свое решение о выходе из этого соглашения.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что последнее заявление НАТО показывает, что союзники США безответственно встают на американскую сторону, разрушая тем самым основу Договора об открытом небе. «Есть жёсткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий. Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации», -заявил в разговоре с RT Косачев. Он отметил, что подобное поведение Североатлантического альянса «вызывает лишь сожаление». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что ограничения для России «категорически неприемлемы», нужно договариваться по каждому из пунктов и искать компромисс, пишет телеканал 360.
Ранее стало известно, что Вашингтон намерен объявить о своем выходе из Договора и уведомить об этом Россию. Информацию представителям прессы подтвердили президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео. Соглашение позволяет странам проводить разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы быть в курсе военной активности соседей.