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США обвинили Россию в слежке за Трампом 

Артём Кульша и ещё 12 7 минут назад
В США испугались российской «слежки» за Трампом
Фото: Reuters
Россия отслеживала местонахождение президента США Дональда Трампа. Об этом его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала Fox News.
В 1992 году, как сообщал «Рамблер», 23 государства подписали Договор по открытому небу (ДОН). Он позволяет участникам соглашения летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. Позже к договору присоединились еще 11 стран, Россия — в 2001 году.
Некоторое время назад власти США заявили о намерении выйти из ДОНа по причине нарушения его условий, которое якобы допустила Россия.
«Они (россияне. — Прим. ред.) использовали договор не должным образом», — заявил сегодня О'Брайен.
По его словам, в ходе полетов над территорией Соединенных Штатов в рамках Договора об открытом небе Россия следила за местонахождением Трампа.
В августе 2019 года США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по причине якобы допущенных Россией нарушений.
Президент России Владимир Путин назвал это ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями, а истинной причиной этого — стремление Соединенных Штатов избавиться от ограничений по развертыванию соответствующих ракет по всему миру.
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США , В мире , Конфликты , Дональд Трамп , Владимир Путин , Роберт О'брайен , Fox News
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