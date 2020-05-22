В США испугались российской «слежки» за Трампом

В 1992 году, как сообщал «Рамблер», 23 государства подписали Договор по открытому небу (ДОН). Он позволяет участникам соглашения летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. Позже к договору присоединились еще 11 стран, Россия — в 2001 году.

Некоторое время назад власти США заявили о намерении выйти из ДОНа по причине нарушения его условий, которое якобы допустила Россия.

«Они (россияне. — Прим. ред.) использовали договор не должным образом», — заявил сегодня О'Брайен.

По его словам, в ходе полетов над территорией Соединенных Штатов в рамках Договора об открытом небе Россия следила за местонахождением Трампа.

В августе 2019 года США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по причине якобы допущенных Россией нарушений.