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США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
США заподозрили главу ВОЗ в «тесных связях» с Китаем
Фото: РИА Новости
Вашингтон подозревает главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адхана в «тесных связях» с Пекином еще до вспышки коронавирусной инфекции, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом пишет «Интерфакс».
Помпео отметил, что это вызывает «глубокое беспокойство». При этом политик не привел никаких подробностей.
Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. По словам президента США Дональда Трампа, такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS CoV-2 и его источниках. 16 мая США сообщили о готовности предоставлять материальную помощь организации в том же объеме, в каком это делает Китай.
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США , В мире , ВОЗ , Интерфакс , Китай
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