Обамагейт разваливается: генпрокурор не поможет Трампу

Бараку Обаме или Джо Байдену вряд ли может грозить уголовное преследование после выяснения всех деталей «российского дела», заявил генпрокурор США Уильям Барр. Тем самым были нарушены планы Дональда Трампа, активно критикующего своего предшественника за «крупнейшее преступление» в истории страны, доказательства которого он так и не предоставил. При этом президент США воспринял слова Барра как проявление политики двойных стандартов и вновь объявил, что Обама «обо всем знал».

Генеральный прокурор США Уильям Барр сомневается в запуске уголовного расследования в отношении бывшего президента США Барака Обамы и участника предвыборной гонки от демократов Джо Байдена после выяснения истоков возникновения «российского дела». По поручению главы американского минюста изучением начала расследования «вмешательства России » в выборы США занимается федеральный прокурор Джон Дарем.

Перед ним стоит задача понять, были ли основания для запуска разбирательства со стороны ФБР в 2016 году, которое впоследствии продолжил спецпрокурор Роберт Мюллер

Дарем приступил к исполнению поручения Барра еще в прошлом году, сосредоточив свое внимание на первоначальном деле ФБР и попытавшись выяснить, было ли оно законным или появилось в результате политического давления.

Как пояснил Барр, в настоящее время в фокусе расследования Обамы или Байдена нет, однако Дарем проверят возможную причастность других официальных лиц к незаконным действиям во время «российского дела».

«Каким бы ни был их (Обамы и Байдена) уровень вовлеченности, основываясь на том уровне информации, который у меня есть сегодня, я не ожидаю, что работа мистера Дарема приведет к уголовному расследованию в отношении любого из них», — пояснил Барр.

Заявление генпрокурора США прозвучало на фоне скандала под названием «Обамагейт», о котором в последнее время часто говорит американский лидер Дональд Трамп. Действующий президент обвиняет своего предшественника в «крупнейшем преступлении в истории», связывая его с началом дела о «вмешательстве России» — сфабрикованной «охоты на ведьм», с точки зрения Трампа.

Слова Барра о маловероятном запуске дел против Обамы и Байдена вызвали удивление у президента США. По словам Трампа, экс-глава Белого дома и его команда были «обо всем осведомлены».

«Я думаю, это проявление двойных стандартов. Если бы я был на их (Обамы и Байдена) месте, они бы сделали это (начали расследование)», — подчеркнул глава Белого дома.

Переключение внимания

Впрочем, Трамп в очередной раз не пояснил, о чем именно были осведомлены его предшественник вместе со своим вице-президентом. С самого начала упоминания «Обамагейта» президент США говорит о преступлениях своих соперников, но отказывается приводить какие-либо подтверждения этим обвинениям.

Отсутствие конкретики заставляет американские СМИ фактически гадать, о чем именно может идти речь. Это играет в пользу Трампа, пишет CNN, так как истинный мотив атаки на Обаму и Байдена заключается в отвлечении внимания от происходящего в США.

В подтверждение своей теории телеканал напоминает о достаточно тяжелом положении, в котором оказалась страна из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19. И в этом отчасти виноват действующий президент США. Основные проблемы аналитики телеканала связывают с запоздалой реакцией властей на распространение заболевания, обусловленной отрицанием угрозы на раннем этапе. В начале эпидемии Трамп называл «выдумкой» предупреждение экспертов о вирусе, как оказалось, ради создания позитивного образа для американцев.

Теперь же США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса и смертности. Заболевших в стране уже более 1,5 млн, а умерших — свыше 92 тыс. человек.

Информационный сюжет «Обамагейт» появился, когда смертность превысила отметку в 80 тыс. человек, а различные СМИ констатировали большие проблемы в системе здравоохранения США и переход экономики в состояние рецессии. Запустив негативную риторику в отношении Обамы, Трамп создал новый тренд, и как минимум лояльный ему Fox News ухватился за эту историю.

Месть или выборы?

Второй причиной резких нападок Трампа на своего предшественника зачастую называют особый интерес Обамы к делу генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна . В начале мая минюст решил прекратить расследование против экс-советника Трампа, который признался в даче ложных показаний ФБР и был частично связан с «российским делом».

В Белом доме это событие оценили положительно и указали на новые факты по делу генерал-лейтенанта — прокуроры пришли к выводу, что законных оснований для запуска разбирательства у ФБР не было.

Однако Обама ничего позитивного в этом не увидел и открыто заявил, что сомневается в решении минюста, так как это может создать угрозу для сохранения верховенства закона в США. Заодно экс-президент раскритиковал действия администрации Трампа, окрестив их «хаотичным бардаком», что вызвало негодование со стороны действующего американского лидера.

При этом критику Трампа в отношении Обамы в целом нельзя назвать чем-то новым, так как действующий президент в течении всего своего срока пытается уничтожить наследие своего предшественника. Тем не менее обвинений в «крупнейшем преступлении» ранее не поступало, тем более с угрозами привлечения к ответственности.

Впрочем, наиболее вероятной причиной запуска «Обамагейта» большинство западных СМИ называют приближающиеся президентские выборы в США — негативная риторика Трампа одновременно влияет на репутацию как Обамы, так и кандидата от демократов Байдена.

На этот аспект указывал даже Барр, он призвал вести предвыборную борьбу в русле политических дебатов, а не за счет уголовных расследований.