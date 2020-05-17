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В США высказались о ходе расследования появления коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 13 минут назад
«Китай неуклонно вводит в заблуждение»
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео высказался о ходе расследования появления коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию SiriusXM Patriot.
По словам Помпео, американская сторона несильно продвинулась в установлении источника появления инфекции. Он обвинил Китай в нежелании предоставить США информацию.
«Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус», — заявил Помпео.
Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований и Департамент национальной безопасности США заподозрили китайских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против COVID-19, полученные американскими учеными в результате исследований.
В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявляло о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно.
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США , В мире , ФБР , РИА Новости , Китай
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