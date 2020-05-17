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Байден пообещал не прощать Трампа за его «преступления» на президентском посту 

Газета.Ru 41 минуту назад
Байден пригрозил Трампу
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост главы США от Демократической партии и вице-президент Джо Байден пообещал, что не простит нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу ни одного преступления, если они будут обнаружены в его действиях, сообщает издание Politico.
"Я обязуюсь генеральный прокурор США — это не адвокат президента", — заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможном "помиловании" Дональда Трампа.
В американской истории помилование главой США своего предшественника случалось единожды: Джерайльд Форд освободил от преследования экс-президента Ричарда Никсона в 1974 году, которого обвиняли в организации незаконной прослушки офиса Демократической партии.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Граждане Соединенных Штатов будут выбирать главу государства в 46-й раз.
По данным опросов, в настоящее время поддержать кандидатуру Джо Байдена на выборах готовы 51% американцев, за Дональда Трампа выступают 46% избирателей.
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Комментарии
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Ричард Никсон , Демократическая партия США
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