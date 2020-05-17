Байден пригрозил Трампу

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"Я обязуюсь генеральный прокурор США — это не адвокат президента", — заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможном "помиловании" Дональда Трампа.

В американской истории помилование главой США своего предшественника случалось единожды: Джерайльд Форд освободил от преследования экс-президента Ричарда Никсона в 1974 году, которого обвиняли в организации незаконной прослушки офиса Демократической партии.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Граждане Соединенных Штатов будут выбирать главу государства в 46-й раз.

По данным опросов, в настоящее время поддержать кандидатуру Джо Байдена на выборах готовы 51% американцев, за Дональда Трампа выступают 46% избирателей.