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СМИ: США намерены частично возобновить выделение средств на работу ВОЗ 

ТАСС и ещё 4 22 минуты назад
США изменили решение по ВОЗ
Фото: ТАСС
Администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить выделение средств на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но только в таком же размере, в каком это делает Китай. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.
По словам его источников, сотрудники администрации подготовили письмо в ВОЗ, которое Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай.
Как констатирует телеканал, это будет означать, что вклад США многократно сократится. Как следует из документа, "если Китай увеличит финансирование ВОЗ", американская сторона "рассмотрит возможность" его увеличения до такого же уровня.
В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется "огромный потенциал". Кроме того, в нем подчеркивается, что организацию следует реформировать, а ее руководство оградить от "политического давления". В послании приводится призыв к проведению "полностью независимых оценок относительно происхождения" нового коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер.
Трамп 8 мая заявил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ. Американский лидер отметил тогда, что США направляют указанной организации "почти 500 млн долларов в год". Он также утверждал, что ВОЗ стала "марионеткой Китая" и не зафиксировала якобы допущенные властями этой страны нарушения, касающиеся распространения нового коронавируса. Президент США заявлял, что Китай "платит 38 млн долларов" в год на нужды организации.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , Администрация США , Китай
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