Хакеры раскрыли часть компромата на Трампа 

Хакеры раскрыли часть компромата на президента США Дональда Трампа , который якобы может помешать ему переизбраться на второй срок в ноябре.

Как сообщает Forbes, группа хакеров, которые называют себя REvil, взломала базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка , которую возглавляет юрист Аллен Грабмэн. Ни фирма, ни её глава не связаны с Трампом.

На минувшей недели мошенники вымогали сумму в $21 миллион за компромат на Леди Гагу , Мадонну, группу U2 и других артистов, которые являются клиентами адвокатской фирмы.

Затем взломщики стали требовать $42 миллиона, угрожая опубликовать компрометирующие данные на американского лидера.

По словам самого Грабмэна, хакеры передали ему ссылки с зашифрованными файлами, в которых фигурирует имя Трампа, однако отсутствуют компрометирующие его файлы.