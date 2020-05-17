Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры раскрыли часть компромата на Трампа 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Хакеры раскрыли часть компромата на Трампа
Фото: Reuters
Хакеры раскрыли часть компромата на президента США Дональда Трампа, который якобы может помешать ему переизбраться на второй срок в ноябре.
Как сообщает Forbes, группа хакеров, которые называют себя REvil, взломала базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, которую возглавляет юрист Аллен Грабмэн. Ни фирма, ни её глава не связаны с Трампом.
На минувшей недели мошенники вымогали сумму в $21 миллион за компромат на Леди Гагу, Мадонну, группу U2 и других артистов, которые являются клиентами адвокатской фирмы.
Затем взломщики стали требовать $42 миллиона, угрожая опубликовать компрометирующие данные на американского лидера.
По словам самого Грабмэна, хакеры передали ему ссылки с зашифрованными файлами, в которых фигурирует имя Трампа, однако отсутствуют компрометирующие его файлы.
Как ранее писал NEWS.ru, лучшие программисты мира обучаются в России, как и лучшие хакеры. Поэтому все главные киберзлодеи планеты говорят по-русски, заявил в разговоре с журналистами глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
News.ru: последние новости
В США выросли рождаемость детей и количество разводов на фоне пандемии В США выросли рождаемость детей и количество разводов на фоне пандемии США предположили возможность расположить ядерные комплексы в Польше США предположили возможность расположить ядерные комплексы в Польше «Ржавый пояс» затягивается вокруг Трампа «Ржавый пояс» затягивается вокруг Трампа
Комментарии
США , В мире , Второй срок , Дональд Трамп , Евгений Касперский , Стефани Джерманотта , Лаборатория Касперского , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нет выхода»: Собчак об отпуске в Крыму
«Нет выхода»: Собчак об отпуске в Крыму
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша»
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
00:15
«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию
Шоу-бизнес Другое
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
01:09
В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа
Происшествия
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение