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Трамп пообещал отправить ИВЛ в Индию 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Трамп пообещал отправить ИВЛ в Индию
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит в Индию в качестве гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции лёгких.
«Я с гордостью объявляю о том, что Соединенные Штаты отправят аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индию. Мы поддерживаем Индию и (премьер-министра Индии) Нарендру Моди в период этой пандемии», — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что США и Индия сотрудничают в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Вместе мы победим невидимого врага!» — отметил он.
Ранее Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.
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США , В мире , Нарендра Моди , Дональд Трамп , Индия
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