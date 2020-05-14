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Американского сенатора обвинили в попытке нажиться на коронавирусе 

Lenta.ru 1 час назад
Сенатора США уличили в попытке нажиться на коронавирусе
Фото: Reuters
Глава комитета по разведке Сената США Ричард Берр покинет свой пост после того, как его обвинили в инсайдерской торговле и попытке нажиться на информации о коронавирусе. Об этом сообщает BBC News.
Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку действий сенатора от штата Северная Каролина. Сотрудники ведомства изъяли телефон члена Конгресса в рамках расследования.
В феврале, незадолго до начала мирового экономического кризиса, Берр и его супруга продали ценных бумаг на сумму 1,7 миллиона долларов. Он также предупредил крупные компании Северной Каролины о надвигающейся угрозе, связанной с пандемией коронавируса.
Членам Конгресса не разрешается торговать на рынке ценных бумаг, используя непубличную информацию, полученную ими при исполнении служебных обязанностей.
Ранее Берр различными способами пытался преуменьшить опасность коронавируса, за что подвергался серьезной критике со стороны общественности.
По последним данным, в США число зараженных коронавирусом превысило 1,4 миллиона. Число жертв вируса в стране достигло почти 85 тысяч. Большинство смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (27 567). За время эпидемии 243 430 человек излечились.
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США , В мире , Ричард Берр , ФБР , Сенат США
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