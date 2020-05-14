Госдеп заявил о продолжении диалога с Россией по СНВ-3 

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. США Россия продолжают диалог по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

"Госсекретарь (Майк) Помпео и министр (иностранных дел Сергей ) Лавров находятся в контакте. Принимаются усилия с обеих сторон с тем, чтобы продолжить диалог. На данный момент я бы не хотел говорить заранее о том, что мы рассматриваем здесь (в Вашингтоне)", — сказал Купер в ходе брифинга для журналистов.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее в четверг, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона сигналы о настрое продлить договор.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли утверждал в недавнем интервью, что Россия «отчаянно хочет» продлить договор, в то время как Вашингтон не видит, почему это в его интересах.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.

США ранее по своей инициативе вышли из договора с Россией по ПРО и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами.