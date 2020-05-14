Трамп потребовал допросить Обаму по «российскому делу»

Американский лидер заявил, что допрос в конгрессе должен проходить по делу "о самом громком политическом преступлении" в истории США, которая связана с историей экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна

"Он знал обо всем. Сделайте это, Линдси Грэм, просто сделайте это. Никаких больше "Мистер славный парень". Хватит болтовни!" — также написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Дональл Трамп обвинял администрацию бывшего президента США в начале незаконного расследования против него, в котором также говорится о якобы сговоре с Россией.