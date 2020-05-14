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Трамп требует допросить Обаму в сенате США по «российскому делу» 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Трамп потребовал допросить Обаму по «российскому делу»
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп обратился к председателю судебного комитета Сената Линдси Грэма вызвать на дачу показаний экс-главу Белого дома Барака Обаму. Об этом сообщает FoxNews.
Американский лидер заявил, что допрос в конгрессе должен проходить по делу "о самом громком политическом преступлении" в истории США, которая связана с историей экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.
"Он знал обо всем. Сделайте это, Линдси Грэм, просто сделайте это. Никаких больше "Мистер славный парень". Хватит болтовни!" — также написал Трамп в своем Twitter.
Ранее Дональл Трамп обвинял администрацию бывшего президента США в начале незаконного расследования против него, в котором также говорится о якобы сговоре с Россией.
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США , В мире , Барак Обама , Линдси Грэм , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Сенат США
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