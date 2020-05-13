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Байден опережает Трампа в предвыборной гонке на 5% 

Газета.Ru 42 минуты назад
Трамп терпит поражение в предвыборной гонке
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден на 5% опережает нынешнего президента страны Дональда Трампа в рейтинге общенациональной поддержки избирателей. Трамп в свою очередь имеет большие шансы на победу в ключевых американских Штатах, сообщает CNN, специалисты которого проводили опрос.
При это отмечается, что в наиболее "спорных" штатах все же лидирует Трамп.
"51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, в то же время 46% предпочли бы Трампа, тогда как на "полях сражений" 52% предпочитают Трампа и 45% Байдена", — информирует телеканал.
По данным статистики, бывший вице-президент пользуется большей популярностью у женщин, темнокожих людей и жителей старше 45 лет, тогда как действующий американский лидер наиболее популярен среди белого населения США со среднем достатком и молодых людей.
Кроме того, согласно опросам, большинство респондентов оценивают экономические компетенции Трампа выше, чем у его оппонента (54% — Трамп; 42% — Байден), тогда как в вопросе здравоохранения и борьбы с коронавирусом избиратели отдают предпочтения демократу (51% — Байден; 45% — Трамп).
Общее количество репондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу — 55%, к Джо Байдену — 46%.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Граждане Соединенных Штатов будут выбирать главу государства в 46-й раз.
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Комментарии 11
США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN
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