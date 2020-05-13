Трамп терпит поражение в предвыборной гонке

При это отмечается, что в наиболее "спорных" штатах все же лидирует Трамп.

"51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, в то же время 46% предпочли бы Трампа, тогда как на "полях сражений" 52% предпочитают Трампа и 45% Байдена", — информирует телеканал.

По данным статистики, бывший вице-президент пользуется большей популярностью у женщин, темнокожих людей и жителей старше 45 лет, тогда как действующий американский лидер наиболее популярен среди белого населения США со среднем достатком и молодых людей.

Кроме того, согласно опросам, большинство респондентов оценивают экономические компетенции Трампа выше, чем у его оппонента (54% — Трамп; 42% — Байден), тогда как в вопросе здравоохранения и борьбы с коронавирусом избиратели отдают предпочтения демократу (51% — Байден; 45% — Трамп).

Общее количество репондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу — 55%, к Джо Байдену — 46%.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Граждане Соединенных Штатов будут выбирать главу государства в 46-й раз.