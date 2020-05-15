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Трамп рассказал о погибших из-за коронавируса друзьях 

Lenta.ru и ещё 18 4 часа назад
Трамп рассказал о погибших из-за коронавируса друзьях
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп лично знал пятерых человек, погибших от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Двое из них были его близкими друзьями, передает Boston 25 News.
Глава государства рассказал об этом 14 мая на встрече с работниками медицинского учреждения в штате Пенсильвания. По его словам, умершие были достаточно пожилыми людьми с лишним весом и не лучшим здоровьем.
Он высказался и по поводу сравнения COVID-19 c обыкновенной простудой. «Можно говорить что угодно, но я никогда не терял знакомых из-за простуды», — подчеркнул президент, выступая перед американцами.
По последним данным, в США зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель среди всех государств мира. Всего в стране более 85 тысяч человек скончались в результате заражения SARS-CoV-2.
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США , В мире , Дональд Трамп
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