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Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий
Фото: РИА Новости
Отказ Вашингтона поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях США в их зарубежных биолабораториях, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«С 2001 года, уже скоро будет 20 лет, как Россия вместе с большинством других стран, включая КНР, выступает за договоренность о подготовке соответствующего протокола к этой конвенции, который бы создавал механизм верификации и проверки выполнения странами — участницами конвенции своего обязательства не создавать биологическое оружие», — передает его слова ТАСС.
Он заметил, что против этого категорически выступают США, причем практически в одиночку.
«Эта проблема обострилась, и нежелание обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира наводит на вопросы о том, что все— таки на самом деле происходит и какие цели преследуются», — сказал Лавров.
Министр заметил, что Россия же ведет активный диалог с партнерами на площадках СНГ и ШОС, и есть позитивные примеры на этот счет.
«Мы заключили межправительственный меморандум с Таджикистаном, готовим аналогичный документ с нашими коллегами из Узбекистана, ведем соответствующие консультации с другими странами на постсоветском пространстве, включая Казахстан, Армению и других наших соседей. Считаю, что эта работа весьма и весьма полезна, чтобы развеять любые озабоченности, которые могут возникать в связи с возникновением такого рода инфекционных заболеваний», — уточнил глава российского МИД.
Он подчеркнул, что все страны должны подойти к проблеме на универсальной основе, а оптимальным вариантом назвал создание механизма верификации.
«Оптимальным вариантом для всех нас, всех членов мирового сообщества была бы договоренность о создании верификационного механизма к универсальной конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Работу на этом направлении мы, конечно же, будем продолжать», — заявил Лавров.
Он также сообщил, что вопросы биологической безопасности будут отдельно рассмотрены на саммите Шанхайской организации сотрудничества в России в июле, передает РИА «Новости».
«Что касается конкретно ШОС, к саммиту, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге, я уже упомянул, готовится специальной набор документов, который будет посвящен и плану действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, и отдельным блоком будут рассматриваться вопросы биологической безопасности», — заявил Лавров.
Он выразил надежду, что подготовительная работа экспертов позволит лидерам ШОС принять на саммите решения по обеспечению транспарентности деятельности в сфере биологической безопасности в универсальном масштабе.
В конце апреля посольство США в Киеве заявило, что американские биолаборатории работают на Украине законно. Так дипломаты ответили на заявление партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» о том, что исследовательские центры могут стать источником эпидемий. Позже посольство удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных патогенов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией.
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Комментарии
США , Сергей Лавров , МИД , ШОС , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Китай
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