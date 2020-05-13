По мере ужесточения риторики администрации Дональда Трампа в адрес Китая в связи с последствиями пандемии в американском общественном мнении усиливаются ожидания, что Белый дом может избрать в отношении Пекина самый радикальный сценарий «наказания». Такой опцией эксперты и дипломаты всерьёз называют организацию смены власти. Правда, инструментарий в этом смысле у Вашингтона крайне ограничен.

Недавний провал малоизвестной частной военной компании (ЧВК) Silvercorp в организации высадки в Венесуэле и ареста президента Николаса Мадуро навёл американских обозревателей на мысль о том, насколько администрация Трампа склонна применять подобные методы в отношении своих приоритетных врагов. Обозреватели Bloomberg полагают, что возможный сценарий со сменой власти стоит в перспективе ожидать в контексте соперничества с КНР.

Точно так же, как во времена холодной войны США стремились подорвать или демонтировать недружественные режимы, они могут обратиться к таким же методам в своём обостряющемся соперничестве с Китаем, — пишет автор Bloomberg Хал Брэндс. — Однако необходима осторожность: история говорит, что, несмотря на то, что тайное вмешательство иногда может быть экономически эффективным инструментом конкуренции, оно чревато рисками и глубокими моральными компромиссами.

По мнению обозревателя, история показывает, что планирование смены власти не является панацеей от геополитических вызовов. В некоторых случаях это может привести к внутриполитическим трагедиям.

А вот бывший куратор китайского направления в Пентагоне Джозеф Боско в этом трагедии не усматривает. Он, в свою очередь, называет распространение коронавируса нового типа, которое нанесло огромный ущерб мировой экономике, «актом войны от не такого уж и невидимого врага». В своей колонке для влиятельного издания The Hill он проводит спорные исторические параллели, напоминая, что после Перл-Харбора США вели войну в Тихом океане, пока не победили Японию, а после 11 сентября Вашингтон решился на войну в Афганистане и Ираке, чтобы уничтожить виновников трагедии.

Аналогичная судьба постигнет и Коммунистическую партию Китая (КПК), чьё неправильное поведение на фоне пандемии к настоящему времени привело к сотням тысяч смертей и разрушило большую часть мировой экономики, — говорит экс-чиновник.

Боско считает, что Запад может сыграть решающую роль, предоставив китайцам конечный инструмент перемен — правду о новом коронавирусе. Пандемия не должна пройти в этом смысле напрасно, подчёркивает бывший чиновник.

Пока что общая тональность заявлений представителей вашингтонской администрации запустила механизм разработки антикитайских санкций. Сенатор-республиканец Линдси Грэм внёс в верхнюю палату текст законопроекта, в котором говорится о возможности введения ограничительных мер в отношении Пекина, если тот «не будет сотрудничать и не предоставит полный отчёт о событиях, которые привели к вспышке» COVID-19. Если бы не обман со стороны КНР, то в США не было бы вируса, подчёркивает в своём заявлении законодатель. Если Китай откажется от сотрудничества, то, в соответствии с этим законом, «президент будет уполномочен инициировать различного рода санкции, такие как заморозка активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет для американских финансовых институтов на выдачу кредитов и страхование китайских предприятий, запрет китайским компаниям размещать свои ценные бумаги на американских биржах».

Именно Грэм некоторое время настаивал на том, чтобы в качестве ответной меры администрация Трампа рассмотрела вариант с отказом выплачивать свои долги Китаю. КНР владеет более чем триллионом долларов американского долга, напоминал сенатор.

Впрочем, не исключено, что дискуссия вокруг жёстких мер против Китая пойдёт на спад сразу же после очередных президентских выборов в Америке. Объявление дефолта даже по части американского госдолга — это подрыв стабильности всей финансовой системы, а деятельная помощь китайцам в определении своего «политического будущего» — это взятие новой внешнеполитической ответственности с трудно просчитываемыми рисками. Этого Трамп всегда опасался.