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Ученые предрекли 147 тысяч погибших от COVID-19 в США к августу 

РИА Новости и ещё 1 20 минут назад
Число жертв коронавируса в США достигнет к началу августа 147 тысяч, прогнозируют специалисты Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
Как следует из опубликованной на сайте университета модели, на 4 августа число умерших с коронавирусом достигнет значения в 147 040 (сейчас эксперты вуза оценивают общее количество смертей в 84 161). В этот день, по расчетам специалистов, скончаются 108 человек, что станет самым низким показателем с 22 марта.
По прогнозу университета, ежедневная смертность в США достигла своего пика 16 апреля (2229 умерших) и начала снижаться. Во вторник число умерших может составить 1803.
По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации властей, всего в США с января зарегистрировано более 1,36 миллиона случаев коронавируса, скончались 82 105 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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США , Видео , В мире , Ситуация в мире , COVID-19
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