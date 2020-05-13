Число жертв коронавируса в США достигнет к началу августа 147 тысяч, прогнозируют специалисты Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.

Как следует из опубликованной на сайте университета модели, на 4 августа число умерших с коронавирусом достигнет значения в 147 040 (сейчас эксперты вуза оценивают общее количество смертей в 84 161). В этот день, по расчетам специалистов, скончаются 108 человек, что станет самым низким показателем с 22 марта.

По прогнозу университета, ежедневная смертность в США достигла своего пика 16 апреля (2229 умерших) и начала снижаться. Во вторник число умерших может составить 1803.

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации властей, всего в США с января зарегистрировано более 1,36 миллиона случаев коронавируса, скончались 82 105 человек.

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