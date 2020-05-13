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Небензя: США «стучатся в закрытую дверь», пытаясь продлить оружейное эмбарго против Ирана 

ТАСС 13 минут назад
Небензя: США «стучатся в закрытую дверь»
Фото: ТАСС
США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как более не являются членами иранской ядерной сделки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на проходящей в формате видеосвязи пресс-конференции с аккредитованными при ООН журналистами.
"Я не вижу никаких причин для наложения оружейного эмбарго на Иран, — сказал он. — Технически это даже было не эмбарго, а определенная квота на закупку. Это ограничение истекает 18 октября и точка. Для нас это ясно".
"Ровно два года назад, 8 мая 2018 года, США гордо объявили, что они выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и закрыли за собой дверь. Теперь они стучатся в эту дверь, говоря "подождите, мы забыли сделать в СВПД одну вещь. Давайте мы ее сделаем и снова уйдем. Это смешно", — отметил высокопоставленный дипломат.
"Чтобы сделать что-то предусмотренное СВПД, надо быть участником СВПД. США не является его участником уже два года", — подчеркнул он.
Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.
МИД России 3 марта распространил комментарий, в котором отметил, что речи о продлении оружейного эмбарго в СБ ООН не идет.
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Комментарии 1
США , Ближний Восток , Политика , Василий Небензя , МИД , Совбез ООН , ООН , New York Times , Иран
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