Небензя: США «стучатся в закрытую дверь»

США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана , так как более не являются членами иранской ядерной сделки. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на проходящей в формате видеосвязи пресс-конференции с аккредитованными при ООН журналистами.

"Я не вижу никаких причин для наложения оружейного эмбарго на Иран, — сказал он. — Технически это даже было не эмбарго, а определенная квота на закупку. Это ограничение истекает 18 октября и точка. Для нас это ясно".

"Ровно два года назад, 8 мая 2018 года, США гордо объявили, что они выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и закрыли за собой дверь. Теперь они стучатся в эту дверь, говоря "подождите, мы забыли сделать в СВПД одну вещь. Давайте мы ее сделаем и снова уйдем. Это смешно", — отметил высокопоставленный дипломат.

"Чтобы сделать что-то предусмотренное СВПД, надо быть участником СВПД. США не является его участником уже два года", — подчеркнул он.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.