Власти США выделят 11 миллиардов долларов для тестирования на COVID-19 

Федеральные власти США направят штатам 11 миллиардов долларов на программы тестирования на коронавирус. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, расширение тестирования необходимо, чтобы выявить тех граждан, у которых заболевание протекает бессимптомно, пишет РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа рассматривает тестирование как необходимое условие для безопасного «открытия» экономики страны после введенных ранее ограничений.

Американские власти утверждают, что страна является мировым лидером в области тестирования. По данным на понедельник, выполнено около девяти миллионов тестов, а за неделю планируется довести данный показатель до десяти миллионов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США количество случаев заражения коронавирусом превысило 1,34 миллиона. Скончались — более 80 тысяч человек. Выздоровели свыше 216 тысяч.