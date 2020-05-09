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В Госдуме посоветовали Вашингтону подучить историю 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
В Госдуме посоветовали Вашингтону подучить историю
Фото: globallookpress.com
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил администрацию президента США в безграмотности и незнании истории. Такое заявление российский политик сделал после того, как в Белом доме приписали победу над нацизмом Соединенным Штатам и Великобритании.
«На Западе продолжается акция «Политическая амнезия» или «Ампутация памяти». 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме стоит провести исторический ликбез», — прокомментировал Слуцкий скандальный пост, опубликованный в Instagram-аккаунте Белого дома.
Ранее рэпер Тимати призвал россиян зайти на страницу Белого дома и оставить в комментариях «свои мысли» по этому вопросу.
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США , Тимати , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Администрация США
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