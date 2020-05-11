Спрогнозирован пик безработицы в США

Уровень безработицы в Соединенных Штатах в мае-июне может превысить 20% в связи с экономическими последствиями, вызванными пандемией нового коронавируса. Об этом заявил председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет в интервью телеканалу CBS.

По его словам, сейчас в стране уже более 30 миллионов человек направили первичные заявки на получение пособий по безработице.

"Это крупнейшее потрясение для рынка труда со времен Второй мировой войны", — цитирует ТАСС Хассета.

По его мнению, пик падения уровня занятости придется на май или июнь, уровень безработицы ожидается выше 20%, прежде чем рынок труда стабилизируется.

Ранее министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в апреле вырос до рекордных 14,7% — 20,5 миллиона человек потеряли работу за месяц. Аналитики отмечали, что реальный уровень безработицы в среднесрочной перспективе может вплотную приблизиться к временам Великой депрессии. В 1933 году этот важнейший макроэкономический показатель достигал 25 процентов.