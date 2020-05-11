Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник Трампа спрогнозировал пик безработицы в США 

Российская Газета и ещё 46 46 минут назад
Спрогнозирован пик безработицы в США
Фото: ТАСС
Уровень безработицы в Соединенных Штатах в мае-июне может превысить 20% в связи с экономическими последствиями, вызванными пандемией нового коронавируса. Об этом заявил председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет в интервью телеканалу CBS.
По его словам, сейчас в стране уже более 30 миллионов человек направили первичные заявки на получение пособий по безработице.
"Это крупнейшее потрясение для рынка труда со времен Второй мировой войны", — цитирует ТАСС Хассета.
По его мнению, пик падения уровня занятости придется на май или июнь, уровень безработицы ожидается выше 20%, прежде чем рынок труда стабилизируется.
Ранее министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в апреле вырос до рекордных 14,7% — 20,5 миллиона человек потеряли работу за месяц. Аналитики отмечали, что реальный уровень безработицы в среднесрочной перспективе может вплотную приблизиться к временам Великой депрессии. В 1933 году этот важнейший макроэкономический показатель достигал 25 процентов.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Российская Газета: последние новости
Освободить из американских тюрем россиян власти США призвал посол РФ Освободить из американских тюрем россиян власти США призвал посол РФ В МИД РФ отреагировали на заявление Белого дома о победе над нацизмом В МИД РФ отреагировали на заявление Белого дома о победе над нацизмом Как в США отмечают День Победы Как в США отмечают День Победы
Комментарии 1
США , В мире , Учения НАТО , ИТАР-ТАСС , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын оставленной у дома пенсионерки сделал заявление
Сын оставленной у дома пенсионерки сделал заявление
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга
Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
Видео
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение