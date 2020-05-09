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Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом 

Майк Габриелян и ещё 6 28 минут назад
Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом
Фото: Reuters
Десятки агентов Секретной службы США заразились коронавирусом. Речь идёт о минимум 34 сотрудниках. Такие цифры приводит Yahoo! News со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США (в его ведении находится служба).
Документ показывает, что, по крайней мере, у 34 сотрудников Секретной службы выявили коронавирус. Лечение проходят 11 агентов, а 23 уже выздоровели. Еще 60 сотрудников находятся на карантине.
Пока нет сведений о том, общались ли инфицированные сотрудники Секретной службы с первыми лицами государства.
Официально в Секретной службе не комментируют информацию о заболеваниях COVID-19 — «чтобы защитить конфиденциальность информации и обеспечить оперативную безопасность».
Секретная служба США (United States Secret Service, USSS) — федеральное агентство. Основные задачи — охрана президента и его родственников, вице-президента, других высокопоставленных чиновников; предотвращение подделки денег, ценных бумаг и документов. Также служба расследует финансовые махинации и кражи личных данных.
В марте Секретная служба признала положительный тест у одного сотрудника. Однако сейчас проблема усугубилась.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Белом Доме заразились трое служащих, включая помощницу Иванки Трамп и пресс-секретаря вице-президента.
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Комментарии
США , В мире , Иванка Трамп , Департамент внутренней безопасности США , Yahoo
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