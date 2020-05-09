Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом 

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Документ показывает, что, по крайней мере, у 34 сотрудников Секретной службы выявили коронавирус. Лечение проходят 11 агентов, а 23 уже выздоровели. Еще 60 сотрудников находятся на карантине.

Пока нет сведений о том, общались ли инфицированные сотрудники Секретной службы с первыми лицами государства.

Официально в Секретной службе не комментируют информацию о заболеваниях COVID-19 — «чтобы защитить конфиденциальность информации и обеспечить оперативную безопасность».

Секретная служба США (United States Secret Service, USSS) — федеральное агентство. Основные задачи — охрана президента и его родственников, вице-президента, других высокопоставленных чиновников; предотвращение подделки денег, ценных бумаг и документов. Также служба расследует финансовые махинации и кражи личных данных.

В марте Секретная служба признала положительный тест у одного сотрудника. Однако сейчас проблема усугубилась.