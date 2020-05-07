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В США появились вечеринки, где гостей специально заражают коронавирусом 

Павел Тиунов и ещё 1 3 часа назад
В США коронавирусом заражают на специальных вечеринках
Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press
В штате Вашингтон организовывают вечеринки, где здоровые гости специально общаются с больными COVID-19, сообщает издание New York Post. Американские власти придумали название посетителям таких мероприятий — «ковидиоты».
По данным журналистов, несколько оригинальных вечеринок уже состоялись в округе Уолла-Уолла. Местные чиновники назвали ситуацию недопустимой, а участников мероприятий — безответственными гражданами и «ковидиотами».
Министр здравоохранения штата Вашингтон Джон Вайсман отметил, что посетители вечеринок очень рискуют своим здоровьем, поскольку коронавирус до сих пор не изучен учеными в должной мере. Поэтому бессимптомное проявление инфекции в теории может быть также опасно для жизни, как и её более тяжелые формы. При этом министр подчеркнул, что если в результате в штате будет зарегистрирован рост заболеваемости, то действие ограничительных мер придется продлить.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Саратовской области около 60 человек приняли участие в вечеринке на турбазе «Камбоджа». Об этом несколько дней назад рассказал губернатор региона Александр Стрелюхин. Он призвал полицейских принять меры и «закрутить гайки».
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США , В мире , Другое , Александр Стрелюхин
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