В США коронавирусом заражают на специальных вечеринках

В штате Вашингтон организовывают вечеринки, где здоровые гости специально общаются с больными COVID-19, сообщает издание New York Post . Американские власти придумали название посетителям таких мероприятий — «ковидиоты».

По данным журналистов, несколько оригинальных вечеринок уже состоялись в округе Уолла-Уолла. Местные чиновники назвали ситуацию недопустимой, а участников мероприятий — безответственными гражданами и «ковидиотами».

Министр здравоохранения штата Вашингтон Джон Вайсман отметил, что посетители вечеринок очень рискуют своим здоровьем, поскольку коронавирус до сих пор не изучен учеными в должной мере. Поэтому бессимптомное проявление инфекции в теории может быть также опасно для жизни, как и её более тяжелые формы. При этом министр подчеркнул, что если в результате в штате будет зарегистрирован рост заболеваемости, то действие ограничительных мер придется продлить.