Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео утверждает, что Китай ждет судьба СССР в случае отказа от прозападной политики 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
США пригрозили Китаю судьбой СССР
Фото: Reuters
Судьба Советского Союза уготована Китаю в том случае, если он не откажется от своего авторититарного режима в пользу политики в русле Запада. С таким предупреждением выступил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в авторской радиопередаче Стива Грубера.
Глава внешнеполитического ведомства утвердительно ответил на вопрос, считает ли он КНР наиболее опасным противником США и Запада в целом. Помпео выразил согласие и с тем, что Китай соревнуется с Западом в технологической, военной, торговой и финансовой областях.
"Я считаю, что теперь весь мир видит, что этот авторитарный режим совершенно иной, чем мы", — утверждал он.
"В конце концов Коммунистической партии Китая придется решать, хотят ли они на самом деле стать частью цивилизованного сообщества наций, взаимодействующих ради лучшей доли народов во всем мире, или же будут заниматься тем, чем сейчас. Мы все знаем историю Советского Союза. Хотят ли они [китайцы] вести себя таким образом, который более соответствует поведению авторитарных режимов? Если они этого хотят, то президент Трамп поступит правильно, обеспечив защиту американского народа", — продолжал госсекретарь США.
"Мы будем поступать правильно, наращивая наши вооруженные силы, и будем поступать правильно в дипломатическом плане", — заверил он.
Помпео при этом высказался за продолжение попыток Вашингтона "наладить торговые отношения" с Пекином.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
ТАСС: последние новости
Разведка США выясняет, откуда именно началось распространение нового коронавируса Разведка США выясняет, откуда именно началось распространение нового коронавируса Fox: в стенограммах спецкомитета США нет доказательств сговора Трампа с Россией Fox: в стенограммах спецкомитета США нет доказательств сговора Трампа с Россией WP: Белый дом просит блокировать решение суда по закрытым материалам доклада Мюллера WP: Белый дом просит блокировать решение суда по закрытым материалам доклада Мюллера
Комментарии 199
США , Азия , В мире , Майкл Помпео , МИД , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение