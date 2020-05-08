В США оценили распространение коронавируса в Сирии 

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США считают, что случаев коронавируса в Сирии очень мало, заявил спецпредставитель Штатов по САР Джеймс Джеффри.

"По всей Сирии и в трех отдельных районах — на северо-востоке, где у нас (США — ред.) есть кое-какие силы, на северо-западе и в районах, контролируемых режимом (сирийскими властями — ред.), — общий уровень заболеваемости COVID, похоже, остается очень низким. Мы не доверяем полностью данным режима, но у нас есть всевозможные другие данные о том, что COVID пока что не разошелся широко", — сказал Джеффри на брифинге в госдепе

По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.

Правительство Сирии ввело комендантский час, прекратило работу аэропортов, портов и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработает общественный транспорт. При этом президент Сирии Башар Асад перенес парламентские выборы на 19 июля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.