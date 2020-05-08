Допустил ли Байден секс-ошибку 27 лет назад?

Демократы, выдвинувшие Байдена в кандидаты в президенты США, оказались жертвами собственной поддержки движения #MeToo. Следуя его логике, они должны посадить Байдена из-за того, что выискалась дама, сообщающая, что 27 лет назад Байден залез ей пальцами под одежду. Ничего не попишешь: Байден был начальником дамы. А значит, занимался сексуальной эксплуатацией человека человеком.

Джо Байден, предполагаемый кандидат от демократов на президентских выборах, сталкивается с растущим давлением публично ответить на обвинения в сексуальном нападении, которые выдвигались против него Тарой Рид (Tara Reade), бывший помощницей в его сенаторском офисе.

Бывший вице-президент сохранял молчание насчет этого обвинения, а такое отношение не может долго сохраняться в связи со все новыми и новыми сведениями, добытыми репортерами. Многие крупные женские организации Демократической партии и известные феминистки также отказались публично прокомментировать утверждением госпожи Рид, что Байден напал на нее в 1993-м году. Байден в то время был сенатором от штата Делавэр.

Кэйт Бедингфилд (Kate Bedingfield), заместитель главы предвыборного штаба г-на Байдена, сказала в заявлении на прошлой неделе, что «это нападение точно не имело места», но с тех пор она эту тему не комментировала.

Утверждения госпожи Рид появились после того, как победы Байдена на демократических праймериз сделали из него наиболее вероятного соперника для Дональда Трампа . А господина Трампа обвиняют в сексуальных проступках и прямых агрессиях не менее десяти женщин — и все это посреди всеобщей предвыборной гонки. И вот теперь демократы, мощно поддержавшие лозунг «Верьте женщинам!» в отношении движения #MeToo оказались в затруднительном положении — им что теперь, верить госпоже Рид?

«Нью-Йорк таймс» сообщила, что женские активистки негласно толкают Байдена к тому, чтобы нарушить молчание. Они упрашивали его сделать заявление до конца апреля, который был объявлен в США Месячником бдительности в отношении сексуальной агрессии. По данным NYT, некоторые из женских групп выступили с открытым письмом, которое, однако, не опубликовали открыто. В этом письме они восхваляют труды Байдена как «открытого защитника прав жертв сексуального насилия», в то же время призывая его «стать примером серьезного отношения к серьезным обвинениям».

Редакционная статья в «Вашингтон пост» призвала Байдена ответить на сделанные в его отношении обвинения в харассменте, опубликовать любые документы или просто «юридические следы» работы на него госпожи Рид, включая любые жалобы, которые она могла подать во время работы в его офисе.

«Тара Рид заслуживает того, чтобы ее услышали, а избиратели заслуживают того, чтобы услышать ее версию событий, — написали члены редакции газеты «Вашингтон пост" в среду. — И они заслуживают того, чтобы услышать ответ Джо Байдена тоже».

Тара Рид была одной из восьми женщин, которые выступили в прошлом году с упреками в адрес Байдена, которые включали обвинение в «непрошеных касаниях» и других неспровоцированных знаках внимания со стороны Байдена. Впрочем, ни одна из дам не говорила о настоящем сексуальном нападении, так что Байден просто пообещал в следующий раз «подумать всей головой» перед тем, как сделать что-то подобное в будущем.

В ту эпоху (очевидно, ближе к событиям 27-летней давности — прим. ред.) Тара Рид сказала в интервью калифорнийской газете «Унион», что Байден имел обыкновение трогать ее шею и спину при рабочих моментах во время ее службы в его сенатском офисе в 1992-1993 гг. Она сказала газете, что ее попросили разносить напитки на коктейльной вечеринке, потому что ее ноги понравились Байдену, а когда она отказалась, ее «задвинули» в карьерном плане. В конце концов она потеряла рабочее место помощницы сенатора.

А годом позже в интервью с левацки настроенной онлайн-комментаторшей Кэти Халпер госпожа Рид предположила, что Байден припер ее к стене и пальцами проник под ее одежду в подвале своего сенаторского офиса на Капитолийском холме весной 1993 года. Она говорит, что с тех пор не публиковала своих впечатлений потому, что боялась общественной реакции, а также была занята психологическим преодолением того, что произошло с ней.

Рид утверждает, что передала тогда жалобу в сенат, а также что ее «выдавили» из офиса после того, как она пожаловалась своим супервайзерам. Несколько бывших помощников Байдена оспаривали это ее утверждение, но несколько человек подтверждают, что слышали тогда от нее об этой истории. Среди подтверждающих есть и те, кому она это сообщила сразу, а также те, то услышал этот рассказ он нее через годы и десятилетия.

В интервью с консервативным вебсайтом Daily Caller госпожа Рид призвала Байдена опубликовать любые документы, связанные с ее работой у него. Она сказала:

«Я бы хотела привлечь вас к ответу за то, что произошло со мной. А еще — за то, как ваши сотрудники вас выгораживали и гнобили меня. Они множество раз принуждали меня к молчанию».

Новые данные дали новый толчок призывам к Байдену высказаться по этой теме.

Издание «Бизнес инсайдер» опубликовало расследование, основанное на интервью с двумя женщинами, которые подтвердили основные элементы рассказанной госпожой Рид истории. Линда Ла Касс (Lynda LaCasse), бывшая соседка госпожи Рид, дала показания, будто Рид рассказывала ей о приставаниях Байдена, когда они вместе жили в том же жилом комплексе в Калифорнии в середине 1990-х. Вторая женщина, Лорена Санчес (Lorraine Sanchez) сказала, будто госпожа Рид рассказывала, что стала объектом приставаний своего босса, когда работала в столице страны Вашингтоне.

А ранее издание «Интерсепт» опубликовало распечатку телефонного звонка, который был сделан в эфир передачи Ларри Кинга на Си-эн-эн в 1993 году. Звонила какая-то женщина из Калифорнии, туманно интересуясь на тему, как могла бы поступить ее дочь, справляясь с «проблемами», с которыми столкнулась, работая в офисе «известного сенатора». Женщина, которой, как утверждает Рид, была ее покойная мать, — эта звонившая женщина рассказала о своей дочери. Дочь якобы не хотела выносить на публику всю эту историю из уважения к замешанному сенатору.

Средство массовой информации BuzzFeed News сообщило во вторник, что сотрудники предвыборного штаба оповестили поддерживающих Байдена активистов особой инструкцией. По этой инструкции Байдена надо было представлять как «пламенного защитника всех женщин», в отношении которого никогда не звучало «ни одной жалобы, утверждения, намека или даже слуха насчет хоть какого-нибудь неприличия в отношении дам. И все это — за его почти 50-летнюю политическую карьеру. Эта инструкция, то есть „темник“ для участников кампании Байдена, включает в себя просто ложную информацию насчет того, что статья „Нью-Йорк таймс“.

На самом деле статья „Нью-Йорк таймс“ рассказывала о том, что ее журналисты поговорили с тремя бывшими сенатскими помощниками Байдена. И они сказали, что действия, описанные госпожой Рид, были совершенно несовместимы с общей схемой поведения Байдена. Помощники также показали, что не помнят ничего похожего на описанную г-жой Рид атаку. „Нью-Йорк таймс“ также поговорила с двумя практикантами, работавшими в команде Байдена как раз в этот период. Они рассказали, что в какой-то момент Рид перестала надзирать над их работой — а это подтверждает слова Рид о том, что с нее тогда вдруг сняли все ее обязанности. Но ни один практикант не помнит никаких обсуждений недостойного поведения Байдена в то время.

Во время его совместной пресс-конференции с Хиллари Клинтон , которую кампания Байдена назвала „женским демократическим парламентом“, Байдена спросили, как он смотрит на проблему женщин, запертых со склонными к насилию партнерами во время пандемии COVID-19.

»Насилие против женщин — это огромная проблема, а особенно теперь, — сказал на этом мероприятии Байден, добавив, — прекращение насилия против женщин являлось одной из главный целей моей жизни».

В то время как Байдену еще предстоит высказаться обо всем этом публично, несколько женщин из числа лиц, которых Байден рассматривает как потенциальных вице-президентов, ответили на вопросы о том, как они смотрят на его поведение. И эти их ответы рассердили нескольких феминисток. В свое статье для New York Magazine колумнист Ребекка Трайстер написала, что оказаться в избирательной паре с Байденом для женщины равносильно питию из отравленного кубка. Причина: кем бы ни была вице-президентша Байдена, ей придется снова и снова отвечать на вопросы насчет отношения Байдена к женщинам.

Тарана Берк (Tarana Burke), то есть женщина, которая запустила движение #MeToo, сказала, что и ей непросто смириться с тем, что жалобы Тары Рид остаются не отомщенными, но тем не менее госпожа Берк сказала, что «возможность привлечения Байдена к ответственности не делает его неизбираемым».

Активистка #MeToo и известная актриса Роуз Макгоуэн назвала демократов «последователями какого-то странного культа личности» за то, что они коллективно пытаются отвергать надежность рассказа Тары Рид.

«Мне реально грустно, и я реально устала, — написала она в своем сообщении в сети «Твиттер". — Обычно я делюсь своими мыслями, но сегодня вечером у меня остались одни эмоции».

The Guardian (Великобритания)