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В Сеуле считают, что Ким Чен Ын может объявить о разрыве диалога с США в новогодней речи 

ТАСС + ещё 1 57 минут назад
От Ким Чен Ына ожидают разрыва диалога с США
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын в традиционной новогодней речи может объявить о разрыве переговоров с США по ракетно-ядерной проблеме. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.
"Не исключено, что о прекращении или приостановке диалога будет объявлено в новогодней речи Ким Чен Ына, если до конца текущего года на этом направлении не произойдет никаких прорывов", — отметил чиновник.
В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.
Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале года.
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Теги:
США , Азия , В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , Сеул
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