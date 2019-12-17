Популярность Трампа взлетела

Популярность Трампа достигла наивысшей отметки за полгода

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наивысшей отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США. Такие данные приводит университет Куиннипиак (Quinnipiac) в штате Коннектикут.

Согласно результатам опроса, президентскую деятельность Трампа одобряют 43% граждан, не одобряют — 52%. До слушаний по импичменту работу главы Белого дома одобряли всего 38% респондентов.

Университет проводил опрос с 11 по 15 декабря, в нем приняли участие 1 390 зарегистрированных избирателей по всему США.

По словам эксперта Мэри Сноу, такие результаты связаны с укрепленной в стране экономикой: сниженный уровень безработицы, рекордно высокие показатели ценных бумаг.

Относительно импичмента 45% американцев высказались, что Трампа следует отстранить от должности президента, 51% не поддержали его отставку.

При этом 52% опрошенных уверены в том, что президент США заботился о личной выгоде в отношениях с Киевом и только 40% считают, что глава страны ратовал за национальные интересы. 48% уверены, что Трамп поддержал военную помощь Украине, 40% в действиях американского лидера ничего подобного не отметили.