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Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР и конгрессменом Шиффом 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Трамп раскритиковал Fox News за интервью с Коми
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп подверг в субботу критике телекомпанию Fox News. Причиной этому стали запланированные ей интервью с Джеймсом Коми, уволенным с поста директора ФБР в мае 2017 года нынешним американским лидером, а также с одним из организаторов расследования дела об импичменте, главой спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом.
"Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у отвратительных и полностью дискредитировавших [себя] бывшего главы ФБР Джеймса Коми и нечистого на руку политика — изворотливого Адама Шиффа. Fox изо всех сил пытается быть политически корректной, и все же они остались полностью отстранены от [трансляции] провальных [телевизионных] дебатов [претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от] демократов", — написал американский лидер в Twitter.
"Не знаете, почему Fox News больше хочет быть, как они (телекомпании MSNBC и CNN — прим. ТАСС)? Они все умрут вместе, тогда как другие СМИ придут на их место. Дела идут хорошо только у протрамповских шоу Fox. Остальное — ничто", — продолжил президент США.
Коми и Шифф должны появиться в эфире Fox News в воскресенье утром.
Широко известно, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам. Однако за последнее время Трамп несколько раз негативно отзывался о телекомпании. Так, в прошлые выходные Fox News подверглась критике со стороны президента за интервью с несколькими законодателями-демократами.
Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл "врагами народа". В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".
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Комментарии 
Теги:
США , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Джеймс Коми , Адам Шифф , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США , CNN , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , телеканал АВС , New York Times
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