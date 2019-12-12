Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минск и Москву соединят «дневным экспрессом»
Минск и Москву соединят «дневным экспрессом»
Общество
Лечили курицей: раскрыты подробности смерти журналиста
Лечили курицей: раскрыты подробности смерти журналиста
Происшествия
Названа основная версия убийства Шеремета
Названа основная версия убийства Шеремета
Происшествия
Жванецкого обвинили в спонсировании армии Украины
Жванецкого обвинили в спонсировании армии Украины
Общество

Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине 

Lenta.ru + ещё 2 35 минут назад
Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп высказался о недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран. Об этом он написал в своем Twitter.
Глава США уличил Европу в том, что помощь Киеву оказывает только Вашингтон.
«Я постоянно спрашиваю: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они самые большие бенефициары» — отметил он.
Трамп также подчеркнул, что демократы никогда не говорят об этом «на своих липовых слушаниях».
8 декабря министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине. Глава Пентагона заявил, что администрация США будет учитывать, ведется ли на Украине борьба с коррупцией. «Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как ее (помощь — прим. „Ленты.ру“) использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — сказал Эспер.
В конце ноября стало известно, что первые меры по приостановке военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора аТрампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Последние новости
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло В Германии призвали ЕС ответить на удар США по «Северному потоку-2» В Германии призвали ЕС ответить на удар США по «Северному потоку-2» Названа самая влиятельная женщина года Названа самая влиятельная женщина года
Комментарии 
Теги:
США , В мире , Украина , Марк Эспер , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Пентагон , Администрация США , Lenta.ru , Германия , Киев , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск и Москву соединят «дневным экспрессом»
Минск и Москву соединят «дневным экспрессом»
Лечили курицей: раскрыты подробности смерти журналиста
Лечили курицей: раскрыты подробности смерти журналиста 1
Названа основная версия убийства Шеремета
Названа основная версия убийства Шеремета 1
Жванецкого обвинили в спонсировании армии Украины
Жванецкого обвинили в спонсировании армии Украины 144
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев 160
Видео
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев
01:45
Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев
В мире
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение