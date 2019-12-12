Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине

Американский лидер Дональд Трамп высказался о недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава США уличил Европу в том, что помощь Киеву оказывает только Вашингтон.

«Я постоянно спрашиваю: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны больше не помогают Украине? Они самые большие бенефициары» — отметил он.

Трамп также подчеркнул, что демократы никогда не говорят об этом «на своих липовых слушаниях».

8 декабря министр обороны США Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине. Глава Пентагона заявил, что администрация США будет учитывать, ведется ли на Украине борьба с коррупцией. «Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как ее (помощь — прим. „Ленты.ру“) использовали, а также ведут ли они борьбу с коррупцией», — сказал Эспер.