Сын Трампа убил редкое животное в Монголии по поддельному разрешению

Сын президента США Дональд Трамп-младший во время охоты в Монголии застрелил редкого архара по разрешению местного правительства. Однако оформлено оно было задним числом, сообщает портал ProPublica со ссылкой на документы и других участников охоты.

По информации издания, «редкое разрешение на убийство животного» было выдано сыну Трампа второго сентября, уже после того как он должен был уехать из региона, где проводилась охота. А до отъезда из Монголии Трамп-младший также встречался с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой, передает РИА «Новости».

Официальный представитель сына Трампа сообщил, что поездка на охоту в Монголию была приобретена на аукционе Национальной стрелковой ассоциации США еще до того, как Трамп-старший объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента.

При этом упоминались ли в лоте архар или встреча с президентом страны — неизвестно. Представитель Трампа также сообщил, что разрешение на убийство животного было получено через третью сторону, «как обычно происходит в этой индустрии».