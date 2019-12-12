Для американских оружейников наступил золотой век

Jyllands-Posten (Дания): крупнейшие оружейные заводы США на волне расцвета прибыльной отрасли

Мировое производство вооружений ставит новые рекорды. Больше всего оружия покупают страны Ближнего Востока, а продают больше всего США. Согласно новому отчету СИПРИ, американцы снабжают оружием не только себя, но и половину планеты. А вот Россия продает не так много военной продукции, как кажется.

Для крупнейших мировых производителей оружия наступил золотой век. Отрасль расцвела как никогда прежде со времен окончания холодной войны.

Общее количество производимого в мире оружия продолжает расти. В прошлом году 100 крупнейших мировых производителей вооружений увеличили продажи на 4,6% по сравнению с 2017 годом, который и сам принес рост в 2,5%.

Это следует из нового годового отчета Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).

Особенно хорошо удовлетворяют глобальный спрос на оружие американские производители. Впервые за многие годы американские оружейные заводы заняли первые пять мест в списке крупнейших в мире. Также они занимаются масштабной скупкой более мелких оружейных фабрик.

По информации СИПРИ, не в последнюю очередь это связано с тем, что США в последнее время реализуют в этой отрасли большие инвестиционные программы, а также занимаются ее модернизацией.

«Американские производители оружия готовятся к масштабным военным программам, о которых президент Трамп предупреждал в 2017 году. Крупные американские компании объединяются, чтобы быть в состоянии производить оружие нового поколения, тем самым обеспечив себе шанс на крупные заказы от правительства США», — говорит Од Флеран (Aude Fleurant), которая участвовала в составлении доклада СИПРИ.

По информации СИПРИ, всего в мире было произведено оружия на 420 миллиардов долларов. Это при том, что в расчеты не был включен Китай, так как он, по словам экспертов СИПРИ, не предоставляет достоверных цифр.

Цифры, полученные от России, также ставятся под некоторое сомнение. НАТО , например, считает, что часть расходов на вооружения и в целом военную сферу в России обозначаются как гражданские.

США возглавили продажи

148 миллиардов долларов приходятся на пятерку крупнейших производителей — Lockheed Martin, Boeing , Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Всего на долю американских компаний приходится 59% от всех оружейных продаж.

Европейские компании играют меньшую роль. В сотню крупнейших производителей оружия входят всего 27 компаний из Европы. Больше всего оружия продают британцы. В прошлом году на долю Европы пришлось 24% от всех оружейных продаж, и выросла ее доля значительно меньше, чем доля американских конкурентов.

СИПРИ определяет продажи вооружений как продажи любого вида военной техники и услуг покупателям из военной сферы как внутри страны, так и за границей. С 2002 года, когда впервые были собраны эти данные, глобальные продажи оружия выросли на 47%.

Оружие в мире

Несмотря на большое международное внимание к России и новым оружейным системам, о которых регулярно говорит президент Путин, российские производители оружия играют в мире не слишком значительную роль. В сотне крупнейших производителей оружия — лишь десять российских. С точки зрения продаж для них ничего не изменилось с 2017 года.

«Правда, продажи крупнейшего российского производителя „Алмаз-Антей" в 2018 году тоже несколько выросли. Это объясняется ростом внутреннего спроса, а также интересом других стран к системе противовоздушной обороны С-400», — объясняет Александра Кулимова из СИПРИ.

Она напомнила, что эту суперсовременную противоракетную систему Россия недавно продала члену НАТО Турции, что спровоцировало кризис в отношениях этой страны с США.

Большая часть производимого оружия уходит в страны Ближнего Востока, которые за последние пять лет вдвое увеличили закупки. Крупнейший покупатель — Саудовская Аравия, заказавшая в прошлом году у США оружия на 110 миллиардов долларов.

Ближний Восток закупается

Для множества войн и конфликтов в регионе — в Сирии, Ираке и Йемене — требуется оружие. И это не говоря о неустойчивых отношениях между суннитскими и шиитскими странами. Почти никто на Ближнем Востоке не производит собственного оружия, поэтому страны вынуждены прибегать к поставкам из-за границы.

В особенности много на это тратят богатейшие государства Персидского залива, которые постоянно конфликтуют друг с другом. Объединенные Арабские Эмираты, где живет меньше людей, чем в Дании, оказались на седьмом месте в списке крупнейших импортеров оружия в мире.

Jyllands-Posten (Дания)