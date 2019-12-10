Оборонный бюджет США накажет Россию и Турцию

Оборонный бюджет США на 2020 год накажет Россию и Турцию

Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на 2020 год. Он составит $738 млрд, увеличившись на $22 млрд по сравнению с прошлым годом. В обнародованной версии документа говорится о создании космических войск США , санкциях против Турции за покупку российских ЗРС С-400 и против компаний, занимающихся прокладкой газопровода «Северный поток — 2». Документ стал плодом компромисса между демократами, которые контролируют нижнюю палату Конгресса и республиканцами, которые удерживают верхнюю. NEWS.ru ознакомился с проектом бюджета и выбрал наиболее интересные моменты.

Процесс согласования бюджетных трат на будущий год был настолько сложным, что существовали опасения по поводу нового «шатдауна». В прошлом году правительство США не работало более месяца из-за недостатка финансирования. Деньги им в свою очередь не выделили, потому что президент Дональд Трамп и демократы в Палате представителей не смогли договориться о финансировании стены на границе с Мексикой . Не сумев добиться желаемого, Трамп пообещал, что направит на стену средства Пентагона . Хотя демократы настаивали на том, что проект бюджета на 2020 год должен запретить ему это делать, итоговый документ не содержит прямого запрета, хотя и не выделяет денег на строительство. Зато президенту в нём запрещено выводить США из НАТО , а также понижать присутствие американских военных в Южной Корее ниже 28500 человек. Ожидается, что Палата представителей проголосует по бюджету, изложенному в 3488-страничном документе, уже в среду, 11 ноября, чтобы успеть одобрить его до рождественских каникул.

Санкции против российских газопроводов

Как и ожидалось, в проект бюджета включили санкции, направленные против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Портал Defense News ранее сообщал, что санкции будут приведены в соответствие с законом «Об энергетической безопасности Европы», который в июле успешно выдержал голосование в сенатском комитете по международным отношениям. Ограничительные меры затронут компании, занимающиеся прокладкой этих газопроводов.

Санкции против Турции за C-400

Проект бюджета не предусматривает средств для поставок Турции истребителей F-35. Это объясняется тем, что российские ЗРС представляют потенциальную угрозу для американских самолётов из-за специфики работы системы «свой-чужой» и российского наземного радиолокационного запросчика в РЛС. Однако это решение может быть пересмотрено, если Анкара откажется от российских систем или, если она их уже закупила, избавится и от них, и предоставит США гарантии, что не будет размещать их на своей территории в будущем.

Кроме того, в документе подчёркивается, что Вашингтон оставляет открытым окно возможностей для приобретения Турцией американских систем Patriot взамен российских.

Приобретение системы Patriot может устранить необходимость закупок у России системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400, которая несовместима с интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и должна исключать участие Турции в программе консорциума F-35 Joint Strike Fighter (JSF) с США, — уточняется в бюджетном проекте.

Договора в сфере вооружения

Конгресс хочет запретить использование федерального бюджета для закупки ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. В августе Договор о запрещении этого вида вооружения между Россией и США прекратил действие, поэтому теоретически ни одну из сторон больше ничего не сдерживает. Однако Владимир Путин вскоре направил европейским лидерам, США и НАТО письма с предложением наложить мораторий на развёртывание РСМД в Европе. В НАТО к его предложению отнеслись прохладно, из европейских стран рассмотреть возможность моратория вызвалась только Франция. Но, судя по всему, и в Соединённых Штатах пока не горят желанием размещать ранее запрещённый тип ракет в Европе.

Проект бюджета также запрещает использовать федеральное финансирование для выхода США из Договора по открытому небу с Россией (ранее появились спекуляции о том, что именно это собирается сделать Вашингтон). Несколько абзацев документа посвящены преимуществам, которые договор даёт Соединённым Штатам.

После неспровоцированного нападения России на украинские суда возле Керченского пролива Соединённые Штаты и их союзники провели «экстраординарную» наблюдательную миссию над Украиной в рамках Договора об открытом небе, чтобы подтвердить приверженность Украине, — уточняется в документе.

Кроме того, в документе чётко прописано, что США должны стремиться продлить другой ключевой договор в сфере разоружения — СНВ-3, срок которого истекает в феврале 2021 года. Если, конечно, президент не придёт к выводу, что Россия нарушает условия договора.

Расширение военной помощи Украине и поддержка Грузии

Проект бюджета содержит подраздел под заголовком «Изменение и расширение инициативы по содействию безопасности Украины». В будущем фискальном году Конгресс предлагает выделить Киеву $250 млн, но не уточняет, на что именно они должны пойти.

В секции, посвящённой отношениям с Россией, говорится и о том, что США должны поддерживать независимость и территориальную целостность Грузии и прибалтийских государств, но о финансовой помощи им речи не идёт: предлагается ограничиться сотрудничеством по линии НАТО.

Создание космических войск

Космические войска — детище президента Дональда Трампа — были одним из главных предметов торга между демократами и республиканцами, которые согласовывали бюджетный план. В итоге глава Белого дома получил то, что хотел. Космические силы будут созданы на базе ВВС, возглавляющий их человек будет подчиняться секретарю ВВС и входить в Объединённый комитет начальников штабов

В обязанности космических войск внесены «защита интересов США в космосе, сдерживание агрессии в космосе и проведение космических операций». Период формирования новых подразделений и передачи им имущества ВВС, относящегося к космосу, должен завершиться до конца 2023 года. Стоимость проекта не уточняется, её необходимо будет оценить в специальных правительственных докладах, дедлайн для составления которых истекает в феврале 2020 года.