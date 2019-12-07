Трамп заявил, что уже многие годы не пользуется личным мобильным телефоном

Трамп заявил, что не пользуется личным мобильным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он не использует личный мобильный телефон. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он «использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности».

Глава Белого дома назвал эту информацию «абсолютно лживой».

Трамп подчеркнул, что уже много лет не имеет личного мобильного телефона, а взамен использует правительственные.

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