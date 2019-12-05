Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме

Небензя и Трамп пошутили про «российскую комнату» в Белом доме

Гости по очереди представлялись и благодарили Трампа за организацию вечера. Незадолго до Небензи с Трампом поговорила постпред Польши. Она напомнила, что её страна вскоре покинет СБ ООН, так как не является его постоянным членом.

Россия из СБ ООН никуда уходить в обозримом будущем не собирается, — заявил Трампу постпред РФ при ООН, когда подошла его очередь взять слово.

Российский дипломат также пошутил на тему экскурсии по Белому дому, на которой ему и коллегам из других стран показали Китайскую комнату, информирует «Интерфакс».

Мы увидели Китайскую комнату, но вот Российской комнаты нет, — отметил Небензя.

Мы разберёмся с этим, — пошутил в ответ американский лидер.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Венесуэлы назвал Василия Небензю братом.