Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и постпред России при ООН Василий Небензя обменялись шутками и похвалой на обеде в Белом доме, куда были приглашены представители стран, представленных в Совете Безопасности ООН.
Гости по очереди представлялись и благодарили Трампа за организацию вечера. Незадолго до Небензи с Трампом поговорила постпред Польши. Она напомнила, что её страна вскоре покинет СБ ООН, так как не является его постоянным членом.
Россия из СБ ООН никуда уходить в обозримом будущем не собирается, — заявил Трампу постпред РФ при ООН, когда подошла его очередь взять слово.
Российский дипломат также пошутил на тему экскурсии по Белому дому, на которой ему и коллегам из других стран показали Китайскую комнату, информирует «Интерфакс».
Мы увидели Китайскую комнату, но вот Российской комнаты нет, — отметил Небензя.
Мы разберёмся с этим, — пошутил в ответ американский лидер.
Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Венесуэлы назвал Василия Небензю братом.