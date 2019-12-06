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Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов 

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Госдепартамент США объявил награду в 5 млн долларов за информацию о россиянине, которого обвинили в нескольких кибервзломах и краже десятков миллионов долларов. Есть ли шанс выйти на хакера?
Лихой разворот у здания МГУ на Воробьевых горах — теперь это улика в деле о кибермошенничестве. Машины, в том числе Audi R8 и "Ламборгини" с неговорящим для американцев номером "ВОР" — в обвинительном заключении назовут "чьими-то похищенными накоплениями на старость".
Заявление о разоблачении банды с говорящим названием Evil Corp — "Корпорация зла" было обставлено со всей торжественностью: прямая трансляция из Вашингтона, сразу 6 спикеров от разных американских ведомств.
"Сегодня мы опубликовали обвинительный акт против двух самых изворотливых киберпреступников в мире. Максим Якубец и Игорь Турашев на протяжении десяти лет заражали компьютеры по всему миру вредоносными программами Крайдэкс и Драйдэкс", — заявил Брайан Бенцковски, помощник генерального прокурора.
32-летний москвич Максим Якубец по прозвищу "Aqua" назван организатором группы, он также якобы стоял за разработкой ботнета Bugat. Предполагаемый сообщник — 38-летний Игорь Турашев, он же "Энки", он же Тигрр, он же "Nintutu".
"Хакер, известный под кличкой Аква, и его сообщники совершенствовали вредоносные программы, чтобы нанести максимальный урон своим жертвам. Они обогащались путем кражи, подлога и обмана", — обвинил Скотт Брэди, прокурор Западной Пенсильвании
Госдепартамент США готов заплатить 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Якубца. Это самая крупная в американской истории сумма, назначенная за сведения о киберпреступнике — под стать образу жизни обвиняемых.
"Мы составили достаточно полный портрет подозреваемых, который дает представление об их поведении. Они сорят деньгами, ездят на гоночных машинах, ведут себя как экстравагантные миллионеры", — возмутился Джеймс Уолш, первый заместитель Госсекретаря Госдепа США.
Восемь человек, связанные с "корпорацией зла", уже арестованы в Великобритании и приговорены суммарно к сорока годам тюрьмы. Британские следователи составили видеодосье на подозреваемых. Сообщается, что участники группировки держали в качестве домашних питомцев льва и тигра.
"Удалось установить, что при помощи программы "Зевс" обвиняемые пытались похитить 220 миллионов долларов. Им удалось снять с банковских счетов своих жертв примерно 70 миллионов долларов. Якубец — это настоящий преступник 21-го века. Он одним нажатием клавиши и щелчком мышки совершал киберпреступления по всему миру. Он заслужил свое место в списке ФБР. Каждое из этих компьютерных вторжений было фактически ограблением банка", — заявил Роберт Джонс, глава отдела по борьбе с киберпреступлениями британского агентства по борьбе с преступностью.
Операция по выявлению банды была международной, сообщили в американском Минюсте: в расследовании участвовали правоохранительные органы из Нидерландов, Германии, Белоруссии, Украины и России. Американский Минфин утверждает, что хакер Якубец одно время работал на Федеральную службу безопасности. Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения "беспочвенными". Он упрекнул Вашингтон в игнорировании предложений Москвы наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности.
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Теги:
США , Видео , Интернет , Происшествия , Роберт Джонс , Анатолий Антонов , ФСБ , МГУ , ФБР , Госдеп США , Минюст РФ , МВД , Минфин
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