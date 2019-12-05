Пелоси: Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что она поручила Палате демократов составить обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа , передает ABC News.

Она заявила, что американский лидер не оставил другого выбора.

Парламентарий отметила, что попросит председателя палаты приступить к реализации импичмента.

"Если мы позволим президенту быть выше закона, мы сделаем это на риск для нашей республики", — подчеркнула Пелоси.

Она также добавила, что обвинения против Трампа неоспоримы.

По ее словам, глава США "злоупотребил своей властью ради собственной политической выгоды".