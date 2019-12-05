Жители США не хотят быть главным спонсором НАТО

Жители США не захотели быть главным спонсором НАТО

Большинство американцев считает, что США не должны платить в бюджет НАТО больше, чем другие страны альянса, свидетельствует опрос, проведенный Rasmussen.

В релизе Rasmussen сообщается, что «из тех, кто, вероятно, придет на выборы в США», только 35% согласны с повышенными тратами, 49% не считают, что США должны платить «больше денег, чем любая другая страна». Еще 16% «не определились с мнением», передает РИА «Новости».

В опросе участвовала 1 тыс. граждан США, которые заявили, что будут голосовать на выборах в 2020 году. Опрос проведен 2–3 декабря. Статистическая погрешность — три процентных пункта.