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Жители США не захотели быть главным спонсором НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
Жители США не хотят быть главным спонсором НАТО
Фото: Reuters
Большинство американцев считает, что США не должны платить в бюджет НАТО больше, чем другие страны альянса, свидетельствует опрос, проведенный Rasmussen.
В релизе Rasmussen сообщается, что «из тех, кто, вероятно, придет на выборы в США», только 35% согласны с повышенными тратами, 49% не считают, что США должны платить «больше денег, чем любая другая страна». Еще 16% «не определились с мнением», передает РИА «Новости».
В опросе участвовала 1 тыс. граждан США, которые заявили, что будут голосовать на выборах в 2020 году. Опрос проведен 2–3 декабря. Статистическая погрешность — три процентных пункта.
Напомним, в НАТО согласились, чтобы США оплачивали не 22% прямого бюджета НАТО в 2,5 млрд долларов, а 16% (как Германия). При этом непрямые затраты составляют львиную долю расходов и определяются тратами государства на оборону. США тратят 3,4% ВВП, а многие страны не платят и 2%. В результате глава американского государства Дональд Трамп заявляет, что США обеспечивают около 70% расходов на НАТО.
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Теги:
США , В мире , Дональд Трамп , НАТО , РИА Новости
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